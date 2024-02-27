تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على الرياض ومكة وهذه المناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار ورياح قوية متربة على هذه المناطق



رياح قوية وأمطار تستمر حتى الحادية عشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد والرايس وينبع".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والقويعية ورفحاء".3 - منطقة عسير، وتشمل "الامواه والعرين وبشة وتثليث وطريب".4 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الخرمة والمويه وتربة ورنية".6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".7 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والفطيحة وهروب".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.