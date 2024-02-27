6 مخالفات للائحة الإشارات الضوئية البحرية.. تعرف على عقوبتها

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طرحت الهيئة العامة للموانئ، اللائحة التنظيمية للإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) عبر منصة "استطلاع"، بما يشمل وضعها أو إزالتها أو تغيير أماكنها وأنواعها، لضمان سلامة الملاحة والبيئة البحرية.

ويستهدف ذلك تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) لاعتبارها وسيلة مهمة أو نظام لتحديد الخطر الملاحي للسفن، وتأكيد الاتجاهات الرئيسة والمسارات الآمنة لإرشاد السفن، وتحديد الممر الملاحي الآمن للسفن من أعالي البحار إلى المياه الإقليمية وقنوات الاقتراب والمداخل الملاحية للموانئ.





الهيئة العامة للموانئ



تطبيق اللائحة



آلية التقديم



البت في الطلب



التزامات المرخص له



العقوبات



وتختص الهيئة بصفتها المسؤولة عن تنظيم الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط الخدمات المتعلقة بالإشارات الضوئية (المساعدات الملاحية).وتصدر الهيئة ترخيص مزاولة نشاط صالح لمدة (12) شهرًا ميلاديًا من تاريخ إصداره، ويمارس العمل بموجبه في جميع المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة.ويحدد مقابل إصدار الترخيص بمبلغ مالي قدره (10,000) عشرة آلاف ريال.وألزمت اللائحة المرخص له بإبلاغ الهيئة عند القيام بـ(تثبيت- نقل - إزالة) الإشارات الضوئية البحرية (المساعدات الملاحية) في المياه الإقليمية للمملكة.وقالت إنه لا يُعد الحصول على موافقة من الهيئة إعفاءً من الحصول على أي ترخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى أو الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.وأوجبت على المرخص له الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل بدون علمها المسبق.وتطبق اللائحة على جميع الراغبين في (تصنيع - تثبيت - نقل – إزالة) إشارات ضوئية بحرية (مساعدات ملاحية) في جميع المواقع البحرية التي تقع ضمن سيادة المملكة، من خلال التعاقد مع أحد مقدمي الخدمة المعتمدين والمرخص لهم من قبل الهيئة.1. يجب على مقدم الخدمة التقدم للهيئة للحصول على الترخيص قبل مزاولة نشاط الخدمات المتعلقة بالإشارات الضوئية (المساعدات الملاحية)، طبقاً للنموذج الذي تُعِدُّه لهذا الغرض، على أن يتضمن البيانات الآتية:‌. أسم المتقدم للترخيص وعنوانه الوطني.‌. رقم هوية المفوض/ المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشأة.‌. رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاف فيه مسمى النشاط وفق رمز الايزك رقم (-).‌. شهادة تسجيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سارية المفعول.‌. شهادات خبرة للمديرين التنفيذيين والمشرفين.‌. ملف تعريفي للمنشأة يتضمن دليل التشغيل وخطة الطوارئ.‌. تزويد الهيئة بالوثائق التفصيلية لآلية العمل أو العمليات وقوائم المرافق والمعدات التي سيتم استخدامها لتقديم الخدمات.‌. تقديم ما يفيد التعاقد مع إحدى هيئات التصنيف المعتمدة بالمملكة للإشراف على تقديم خدمة تصنيع المساعدة الملاحية، طبقاً لإرشادات المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. (IALA)‌. تعيين مشغلي القوارب المرخص لهم والمعتمدين من الهيئة.‌. في حالة مزاولة النشاط من مستثمر أجنبي، يجب مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والقرارات ذات العلاقة.‌. يلتزم طالب الترخيص بتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية، تغطي النشاط المرخص له، على أن يتم تحديد مبلغ التغطية التأمينية من خلال الهيئة عند تقديم طلب الترخيص.‌. تعبئة بيانات الطلب عن طريق المنصة الإلكترونية.‌. أي بيانات أخرى تدرجها الهيئة في النموذج.‌. ترفق بالطلب جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له.بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، تقوم الهيئة بالبت في طلب الموافقة، خلال يومين عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً ضمنياً للطلب.صدور الموافقة على الطلب يتعين على طالب الترخيص سداد مقابل قيمة الترخيص خلال 10 أيام من تاريخ الموافقة، من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية (نظام سداد).بعد مراجعة جميع المستندات المطلوبة والبت في الطلب وسداد قيمة الترخيص، وقبل البدء في مزاولة النشاط وإصدار ترخيص، يقوم القسم المختص بالهيئة بالقيام بزيارة ميدانية للموقع لإجراء التفتيش والمعاينة اللازمة، وذلك لضمان امتثال المرخص له لكافة اشتراطات الهيئة لمزاولة النشاط، وفى حالة عدم الامتثال يحق للهيئة رفض الطلب المقدم.وألزمت الهيئة مزود الخدمة المرخص له من الهيئة بالالتزام بالآتي طوال مدة الترخيص:موافاة الهيئة بتقارير الصيانة الدورية (سنوي) للمساعدات الملاحية التابعة للجهات الساحلية المشار إليها أعلاه.موافاة الهيئة بأي أعطال تحدث للمساعدات الملاحية، ليتسنى للهيئة إصدار الإشعار الملاحي اللازم إذا تطلب الأمر ذلك بحكم الاختصاص، وكذلك عند إعادتها للخدمة. بالإضافة إلى التقارير السنوية عن أي أعطال في تقديم خدمة المساعدات الملاحية وتفيد أن الحالة الفنية للعلامات البحرية جيدة وليس بها أعطال.إخطار الهيئة بأي حادث أو ضرر يلحق بالعلامات البحرية، ويجب أن يتضمن الإخطار تقريراً مفصلاً عن طبيعة الحادث والحالة الفنية للعلامة البحرية وخطة إصلاحها.يجب إبلاغ الهيئة عند القيام بتثبيت أو إزالة أو تغيير اسم أو موقع أو شكل أو مواصفات أي علامة بحرية وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية (IALA) والهيئة.تأمين كافة التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة لإصلاح أي ضرر أو عطل أو خلل في العلامات البحرية والتعامل مع البلاغات الواردة بهذا الشأن بشكل عاجل.توفير وسائل تُمكِّن موظفي الهيئة من الزيارة الميدانية للعلامات البحرية للتفتيش الدوري عليها أو لأي غرض آخر له علاقة بها إذا اقتضى الأمر ذلك.وفيما يلي العقوبات المقررة:1 - تركيب مساعدة ملاحية بدون ترخيص 5.000 ريال2 - عدم الإبلاغ عن فقدان مساعدة ملاحية 5.000 ريال3 - سوء صيانة المساعدة الملاحية 3.000 ريال4 - تعطل إضاءة المساعدة الملاحية 3.000 ريال5 - تعطل جهاز التتبع الأتوماتيكي (AIS) الخاص بالمساعدة الملاحية إن وجد 3.000 ريال6 - عدم تركيب مساعدة ملاحية بديلة للمساعدة الملاحية المفقودة في الوقت المحدد 3.000 ريال.