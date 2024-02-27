عاجل.. أخبار السعودية.. أهلية الضمان الاجتماعي المطور ومافيا العمالة المنزلية قبل رمضان

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
انطلاق الاختبارات البديلة للطلبة المتغيبين الأحد المقبل
حددت وزارة التعليم، بداية الفصل الدراسي الثالث - الذي ينطلق يوم الأحد المقبل 22/ 8/ 1445هـ الموافق 3/ 3/ 2024م، موعدًا للاختبارات البديلة للطلاب والطالبات المتغيبين بعذر مقبول عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.
موعد إعلان أهلية الضمان الاجتماعي المطور
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية، بعد إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي).
مافيا العمالة المنزلية قبل رمضان.. انتبه لطرق الاحتيال!
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتزايد الإقبال على الاستعانة بالعمالة المنزلية في كثير من البيوت بالمملكة، حيث تزداد الأعباء المنزلية خلال شهر الصيام.
بـ 44.2 مليار ريال.. خُمس واردات المملكة من الصين
بعد أن بلغت قيمة واردات الصين للمملكة 44.2 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.6%، تواصل الواردات الصينية للمملكة نموها وتصدرها كأعلى دولة في قيمة الواردات.
الـ31 عالميًا.. 6.25 مليار ريال فائض مالي في المملكة نتاج التحول الرقمي الحكومي
أعلن برنامج التحول الوطني، أن المملكة حققت فائضًا بـ6.25 مليار ريال نتاج التحول الرقمي الحكومي.
من الجوف لجازان.. الأمن يُوجه ضربات قاصمة لمهربي المخدرات
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم، الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
"المرور" توضح: كم رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة؟
أوضّحت الإدارة العامة للمرور قيمة رسوم استبدال لوحة سيارة خاصة.
خانوا الوطن وعرّضوا أمنه للخطر.. تنفيذ حكم الشرع في 7 مواطنين بهذه التهم
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل بجناة، فيما يلي نصه:
أقلها 3 وأعلاها 33.. انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة المسجلة اليوم
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.