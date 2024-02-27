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عاجل.. طالب ومستقل.. هل يشمله الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي
الضمان المطور
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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط استحقاق الطالب المسجل كفرد مستقل لمعاش الضمان الاجتماعي.
وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية".اضافة اعلان
وأضافت: "وفي حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم (cont)  من هنا".


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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