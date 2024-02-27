عاجل.. طالب ومستقل.. هل يشمله الضمان الاجتماعي؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط استحقاق الطالب المسجل كفرد مستقل لمعاش الضمان الاجتماعي.

وقالت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية".

وأضافت: "وفي حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة، فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم (cont) من هنا".







يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية, وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة , فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم (cont) أهلاً بك ,يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية, وفي حال كان المستقل طالباً يقل عمره عن 25 سنة , فيعد تابعاً لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم (cont) https://t.co/AlVN5e6vAf February 27, 2024





شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.