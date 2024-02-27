تحذير لـ "المرور" من خطورة استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة

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أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم، تحذيرًا من استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة يُعد من أبرز المشتتات المُسببة للحوادث.





خطورة استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة المركبة



مسببات تأثير استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة



ونبهت إلى أهمية معرفة كيفية تأثير استخدام الهاتف المحمول على السائق أثناء قيادة المركبة، مؤكدة أنه يتسبب في انعدام مسافة الأمان مع المركبات المقابلة، وتجاوز إشارات الطريق والتحذيرات دون رؤيتها.وأشارت إلى أنه من ضمن مسببات تأثير استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، هي:1 - التذبذب في سرعة المركبة.2 - عدم الالتزام بحدود المسارات على الطريق.3 - عدم الانتباه للمركبات المجاورة والمشاة والمخاطر الفجائية.