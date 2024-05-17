الجمعة، 09 ذو القعدة 1445 ، 17 مايو 2024

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عاجل.. نصب واحتيال.. القبض على مقيم ووافد لقيامهما بهذا الأمر

مقيم ووافد حملات حج وهمية
القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة
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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

حملات حج وهمية ومضللة

تضمنت الحملات الوهمية توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن؛ لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قبضت خلال يومي السبت والأحد الماضيين على 4 مقيمين من الجنسية المصرية لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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