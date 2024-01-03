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عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

أبشر
منصة أبشر
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أتاحت المديرية العامة للجوازات، تمديد تأشيرة الخروج والعودة، سواء للمقيمين داخل أو خارج المملكة.

خطوات تمديد تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة أبشراضافة اعلان

فيما يلي خطوات تمديد تأشيرة خروج وعودة خارج المملكة من خلال منصة أبشر:
- ادخل على منصة أبشر.
- اختر (أبشر أفراد).
- سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور على منصة (أبشر أفراد).
- ستصلك رسالة نصية لرقم جوالك المسجل في أبشر، فضلاً أدخله في النافذة التالية.
- ادخل إلى صفحة (أفراد الأسرة غير السعوديين والمكفولين).
- بعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، اختر (موافق).
- تأكد من بيانات المستفيد، ثم حدّد مدة التمديد، واختر (تمديد التأشيرة).
- اختر (تأكيد).
- تصلك رسالة بتمديد التأشيرة بنجاح.

شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة أبشر

أن تكون الإقامة سارية المفعول.
تسديد الرسوم.
أن تكون التأشيرة سارية المفعول.
سريان صلاحية رخصة العمل.

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