عاجل.. المرور يوضح موعد الفحص الدوري لـ مركبة جديدة

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أوضحت الإدارة العامة للمرور، موعد الفحص الدوري الفني للمركبات الجديدة.

وقالت الإدارة عبر حسابها بمنصة (إكس)، "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنوياً". اضافة اعلان

جاء ذلك إجابة لسؤال أحد المستفيدين قال فيه: " عندي سيارة جديدة موديل 2023 متى يحين موعد الفحص الدوري؟".



مرحبا بك، يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة ومن ثم يجب الفحص سنوياً. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) December 31, 2023

حجز موعد قبل التوجه للفحص الدوري للمركبة



طريقة الحجز



الفحص الفني الدوري للسيارات



فرض حجز المواعيد



تخفيف الضغط بمراكز الفحص



نتيجة فحص السيارة

