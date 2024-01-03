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تفاصيل وطريقة استخدام مُعدّة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة

الطرق
المعدة تهدف لرفع كفاءة الطرق بالمملكة
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أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن استخدام مُعِدّة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة بتبني أحدث التقنيات في قطاع الطرق وتحقيق إستراتيجيتها التي تهدف إلى تشجيع الابتكار.اضافة اعلان

معدة كشط الإسفلت وإعادة التدوير والرصف

وأوضحت الهيئة أن المعدة تعمل على كشط الإسفلت وإعادة التدوير والرصف في الموقع نفسه، وذلك باستخدام المياه لمعالجة الإسفلت بدلًا من الحرارة، مما يسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
 كما تهدف من ذلك إلى:
- الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
- استدامة الموارد الطبيعية.
- تعزيز كفاءة الإنفاق، وتوفير الوقت والجهد وتسريع عملية معالجة الطرق.
- إضافة لرفع مستوى السلامة على الطرق.

مراحل عمل المعدة الجديدة

وأشارت إلى أن المعدة الجديدة تعمل على 4 مراحل؛ تشمل:
كشط الطبقة العلوية من الإسفلت بسماكة 5 - 10 سم في المرحلة الأولى.
وخلط الإسفلت المكشوط مع مواد أخرى لإعادة تدويره في المرحلة الثانية.
وضع الإسفلت المعاد تدويره مرة أخرى وتسويته على الطريق في المرحلة الثالثة.
وأخيرًا دك الإسفلت ومساواته على السطح ليكون جاهزًا للاستخدام.
وتعمل الهيئة العامة للطرق على التوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات التي تسهم في تحقيق إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة.
وتهدف كذلك لرفع مؤشر جودة الطرق في المملكة للمؤشر السادس عالميًا، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.

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