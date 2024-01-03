عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445

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كشف مجلس الضمان الصحي، أنه يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة عبر منصة أبشر.



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استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية



خطوات الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين



أهداف خدمة استعلام عن حالة التأمين الطبي

