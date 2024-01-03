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عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445

13-02-23-80109028
الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر
أ أ
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كشف مجلس الضمان الصحي، أنه يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة عبر منصة أبشر.

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استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية

وأوضح أنه يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي ضمان
،برقم الهوية الوطنية أو برقم الإقامة وذلك عبر الخطوات التالية:
1 - الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي "من هنا".
2 - الضغط على الخدمات الإلكترونية.
3 -  اختيار خدمة “استعلام عن حالة التأمين الصحي”.
4 - الضغط على “لخدمتك”.
5 - إدخال رقم بطاقة الأحوال أو الإقامة.
6 – ادخال رمز التحقق الموجود في الصورة.
7 - الضغط على إرسال.



خطوات الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين

فيما أتاحت منصة "ضمان" التابعة لمجلس الضمان الصحي للوافدين، إمكانية الاستفسار عن التأمين الصحي الخاص بهم، وذلك على النحو التالي:
1 - الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي "هنا".
2 - اختيار الخدمات الإلكترونية.
3 - اختار خدمة “استعلام عن تأمين الزائرين“.
4 - إدخال رقم الجواز أو رقم التأشيرة أو رقم الحدود.
5 - كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة.
6 - الضغط على إرسال.


أهداف خدمة استعلام عن حالة التأمين الطبي

وأكد مجلس الضمان الصحي أن خدمة الاستعلام عن حالة التأمين الصحي تمكن المستفيد من التأكد من:
1 - سريان التأمين الصحي والتعرف على شركة التأمين المصدرة له، وكذلك موعد انتهاء التأمين.
2 - في حال أراد المستخدم معرفة المزيد حول التأمين الصحي الخاص به يمكنه التواصل مع خدمة العملاء على رقم  الاتصال الموحد 920001177، في أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من 8 صباحًا إلى 4 مساًء.

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