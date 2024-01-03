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300 ألف ريال غرامة على منشأة تخزّن أغذية منتهية الصلاحية في جدة وأبها

مخالفات
هيئة الغذاء والدواء
أ أ
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قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضبط منشأة مخالفة تخزّن منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بالتنسيق بين مفتشيها في فرعي المنطقة الغربية والجنوبية في مستودعين بمدينتي جدة وأبها.اضافة اعلان

ضبط منتجات غذائية مخالفة في جدة وأبها

وبينت الهيئة أنه ضمن عمليات الرصد والتقصي التي تنفذها على منتجات مخالفة، تم العثور على منتجات غذائية (عصائر، شوكولاتة، حليب مكثف، بودرة الشوكولاتة ،حبوب القمح، رقائق ذرة).
وتمت عملية الضبط بأحد المستودعات بمدينة أبها، وكشفت عمليات التحقق الاشتباه بوجود مستودع آخر تابع للمنشأة بجدة يتم تخزين المنتجات فيه قبل تسويقها.

5600 كيلوجرام حجم المنتجات المخالفة المضبوطة

وأوضحت الهيئة بأنه جرى متابعة تحميل المنتجات المخالفة من مستودع الشركة بعسير، وتتبع المركبة حتى وصولها إلى المستودع بجدة.
وتم ضبط وحجز المنتجات المخالفة مع منتجات أخرى تم العثور عليها داخل المستودع، حيث بلغت كمية المنتجات المنتهية الصلاحية 5600 كجم.

300 ألف ريال غرامة تخزين السلع المخالفة

وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة، وذلك وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وتطبيق عقوبة تقدر بـ 300 ألف ريال على الشركة مع إتلاف المنتجات.

وسائل التواصل مع هيئة الغذاء والدواء

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

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