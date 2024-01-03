لا تتطلب الخبرة.. "أرامكو" للشراكات الإستراتيجية تطرح وظائف شاغرة بالرياض

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أعلن مركز الشراكات الإستراتيجية الدولية بالرياض، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى "لا يشترط الخبرة" على النحو التالي: اضافة اعلان





"أرامكو" للشراكات الإستراتيجية تطرح وظائف شاغرة بالرياض



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