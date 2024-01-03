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لا تتطلب الخبرة.. "أرامكو" للشراكات الإستراتيجية تطرح وظائف شاغرة بالرياض

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المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية بالرياض
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أعلن مركز الشراكات الإستراتيجية الدولية بالرياض، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى "لا يشترط الخبرة" على النحو التالي:اضافة اعلان

"أرامكو" للشراكات الإستراتيجية تطرح وظائف شاغرة بالرياض

1 - محلل تميز مؤسسي "لا يشترط الخبرة".
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الجودة.
- إدارة الأعمال.
- الهندسة الصناعية.
- إدارة الأعمال الدولية.
- نظم المعلومات الإدارية.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1445/6/28هـ (الموافق 2024/1/10م)

2 - محلل أمانات مجالس تنسيقية ولجان مشتركة "لا يشترط خبرة"
التخصصات المطلوبة:
الاقتصاد
إدارة الأعمال.
الإدارة العامة.
العلاقات الدولية.
العلوم السياسية
العلوم الدبلوماسية.
إدارة الأعمال الدولية
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/6/22هـ (الموافق 2024/1/4م).

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
- توفر المهارات التي تتطلبها الوظيفة حسب الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط "إضغط هنا" ويستمر حتى الخميس 1445/6/22هـ (الموافق 2024/1/4م).

نبذة عن المركز

تأسس مكتب الشراكات الإستراتيجية تحت إشراف شركة أرامكو السعودية في عام 2016م، وبعدها صدر الأمر السامي لاستكمال ما يلزم لتوسيع مهام المكتب واعتباره جهة ذات صفة مستقلة في عام 2017م بمسمى "المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية".
 ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يهدف المركز إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للفرص المتاحة والواعدة في قطاعات عديدة بالمملكة عبر صداقاتها وعلاقاتها الدولية.

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