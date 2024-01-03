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"مدني جدة" يخمد حريقًا في واجهة مبنى تم إخلاء ساكنيه.. ولا إصابات

الدفاع المدني
الدفاع المدني
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت حريقًا في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

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"مدني جدة" يخمد حريقًا في واجهة مبنى

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، فرق الدفاع المدني، باشرت حريقًا اندلع في واجهة أحد المباني، دون تسجيل أي إصابات ولله الحمد.

وأكدت أن فرق مدني جدة تمكنت من إخماد حريق في واجهة أحد المباني دون حدوث إصابات في الأرواح.

وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني بمكة المكرمة، عن إخماد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، دون إصابات - ولله الحمد.
ونشر حساب الدفاع المدني عبر منصة "إكس" فيديو يظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

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