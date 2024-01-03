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عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه

سكن مجاني2
برنامج "سكني"
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أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن من شروط الحصول على قرض من سكني أن لا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن.اضافة اعلان

أسباب الحرمان من قرض "سكني"

جاء ذلك على صفحة برنامج سكني الرسمية في "إكس"، ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "حرمتوني من القرض السكني بعد أن تمت الموافقة عليه.
وأضاف السائل: "وذلك بسبب شراء زوجتي شقه من شقق الإسكان من شخص آخر بالرغم من وجود أبناء  لي من زوجة أخرى".


شروط الحصول على قرض من "سكني"

يجب أن تتحقق الشروط المنصوص عليها لتقديم طلب الحصول على دعم سكني، ويشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه:

1. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجًا وزوجة فقط.
2. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجًا وزوجة وولدًا أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
3. الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجًا وزوجة وولدًا أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادها.

الأسرة مكونة من أب وولد ذكر أو أكثر

4. الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5. الأم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقة وتعول ولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
6. الأم: إذا كانت الأسرة أماً وولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكان الأب متوفى.

الأسرة المكونة من اثنين أو أكثر من الإخوة الذكور

7. الإخوة مجتمعون: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) الذين توفي عنهم والديهم.
8. الإخوة مجتمعون: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أمهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوهم متوفى.

الأم غير السعودية لابن لم يتجاوز 25 سنة

9. الابن: إذا كانت الأسرة ابناً (لم تتجاوز سنه (25) سنة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنها أو كان الأب متوفى.
10. الابنة: إذا كانت الأسرة ابنة (غير متزوجة) وأماً غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لابنتها أو كان الأب متوفى.

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