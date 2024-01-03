عاجل.. عند حذفه بالخطأ ما الإجراءات المطلوبة لاستعادة حساب المواطن؟

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أوضح حساب المواطن الإجراءات التي يجب اتباعها عند قيام المستفيد بحذف حسابه من البرنامج.
الإجراءات المطلوبة عند حذف حسابك من حساب المواطنوقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة
"إكس": " في
حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا من حذف
الحساب من خلال الرابط التالي (من هنا).
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وتابع البرنامج، أن إعادة التسجيل يكون بالضغط على: تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة، وتقديم الطلب".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين، يقول فيه: "لو حذفت طلبي بحساب المواطن متى أقدر تاني مرة؟".
وعليكم السلام ، في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب من خلال الرابط التالي https://t.co/IhkLFAlJXW عن طريق (تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب)، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 2, 2024
حذف الزوجة في حساب المواطنوفي وقت سابق حذّر حساب خدمة المستفيدين من حذف الزوجة
من حساب رب الأسرة، لتأثير ذلك على استحقاق الدعم.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالاً يستفسر فيه قائلاً:" هل يمكنني حذف التابعين والزوجة من حساب رب الأسرة؟".
وجاء الرد: "بإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه، من خلال حسابه (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ، نسعد بخدمتك".
حساب المواطنحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017،
ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض
والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية
التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.