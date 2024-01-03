الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. عند حذفه بالخطأ ما الإجراءات المطلوبة لاستعادة حساب المواطن؟

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضح حساب المواطن الإجراءات التي يجب اتباعها عند قيام المستفيد بحذف حسابه من البرنامج.

الإجراءات المطلوبة عند حذف حسابك من حساب المواطناضافة اعلان

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": " في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يومًا من حذف الحساب من خلال الرابط التالي (من هنا).
وتابع البرنامج، أن إعادة التسجيل يكون بالضغط على: تسجيل جديد، تعبئة البيانات المطلوبة، وتقديم الطلب".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين، يقول فيه: "لو حذفت طلبي بحساب المواطن متى أقدر تاني مرة؟".

حذف الزوجة في حساب المواطن

وفي وقت سابق حذّر حساب خدمة المستفيدين من حذف الزوجة من حساب رب الأسرة، لتأثير ذلك على استحقاق الدعم.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالاً يستفسر فيه قائلاً:" هل يمكنني حذف التابعين والزوجة من حساب رب الأسرة؟".
وجاء الرد: "بإمكان رب الأسرة حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه، من خلال حسابه (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) وحذف التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ، نسعد بخدمتك".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

هيئة الصحة العامة "وقاية" تعلن عن وظائف شاغرة

"عقارات الدولة" تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف.. رابط التقديم

عاجل.. أسباب توقف معاش التأمينات الاجتماعية عن المستفيدين 1445

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي عن طريق النفاذ الوطني

حقيقة تأثير "تمهير" على أهلية الضمان الاجتماعي؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 4:30 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن حول شروط حصول المطلقة على الدعم

حساب المواطن 4:42 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح الشروط الواجب توفرها في صك الملكية

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 5:09 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: بهذه الطريقة تستفيد الطالبة الجامعية من الدعم

ريالات سعودية 4:54 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلاً للمستبعدين من دفعة ديسمبر

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
3:15 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

الضمان الاجتماعي
3:05 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

حساب المواطن - التسجيل
2:39 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

رابط الاستعلام عن قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن

الامير خالد بن سلطان
2:35 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

بشرى.. تسليم وحداث إسكان تنموي جديدة بمحافظة طريف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أطعمة ينصح بالابتعاد عنها أثناء فترة الاختبارات المدرسية
5:19 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

احذري.. هذه الأطعمة مضرة بالطفل أثناء الاختبارات المدرسية

حساب المواطن - التسجيل
4:42 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. عند حذفه بالخطأ ما الإجراءات المطلوبة لاستعادة حساب المواطن؟

التهاب الأذن الوسطى للطفل
4:18 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

التهاب الأذن الوسطى للطفل.. أهم الأعراض وطرق للوقاية

التجسس على الهاتف
3:39 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

يهدد خصوصياتك.. كيف تعرف أن هناك من يتجسس على هاتفك؟

حساب المواطن
3:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. مضاف كتابع في الضمان الاجتماعي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

المؤسسة العامة للتأمينات
2:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. التأمينات تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال وخدمة العملاء