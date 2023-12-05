أخبار السعودية.. شروط الحصول على تمويل 120ألف ريال من بنك التنمية و700وظيفة بمناطق المملكة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
حديث أخوي بين ولي العهد وأمير دولة قطر قبل بدء القمة الخليجية (فيديو)
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الدوحة، اليوم الثلاثاء، لحضور الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.
طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445
يواجه بعض الطلاب والمعلمين مشكلة فقدان حسابهم ونسيان كلمة المرور على منصة "مدرستي"، مما يدفعهم إلى التساؤل حول طرق استعادته والخطوات التي يتعين القيام بها.
طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية
يتيح بنك التنمية الاجتماعية منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل، ويرغبون في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يوفر لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.
لهذه الأسباب.. حظر تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور
حظرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور، ومحاذاة الطرق العمومية والرئيسة ويكون موقعها في الجانب الداخلي للرصيف.
700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة
في الوقت الذي يبحث فيه آلاف الخريجين عن فرص عمل مناسبة، تم الإعلان عن أكثر من 700 وظيفة بمختلف مناطق المملكة.
سارع بالتقدم.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر 26 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات التالية:
الآن.. فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
يبدأ الآن استقبال طلبات الراغبين في التقدم لوظائف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، حيث تبدأ فترة التقديم اليوم الثلاثاء وتنتهى السبت 25/5/1445هـ.
شتاء بارد.. انخفاض الحرارة بالرياض لـ 12 درجة مئوية
مع بدء الشتاء أرصاديًا، انخفضت اليوم درجات الحرارة بمنطقة الرياض، حيث بلغت 12 درجة مئوية.
الساعات القادمة.. "الأرصاد" يُحذر أهالي جدة من أمطار متوقعة
حذر المركز الوطني للأرصاد، أهالي محافظة جدة، من هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الساعات القادمة.
منها تبوك والمدينة.. تشكل السحب الممطرة على 5 مناطق
أعلنت جمعية الطقس والمناخ اليوم، أنها رصدت تشكل السحب التي قد تكون ممطرة على الحدود المملكة مع الأردن وعلى وجه التحديد شمالي مناطق "تبوك والجوف والحدود الشمالية"، وربما تمتد ناحية الشريط الساحلي لمنطقتي تبوك والمدينة.