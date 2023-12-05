عاجل.. حديث أخوي بين ولي العهد وأمير دولة قطر قبل بدء القمة الخليجية (فيديو)

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الدوحة، اليوم الثلاثاء، لحضور الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر. اضافة اعلان

وجاءت مشاركة الأمير محمد بن سلمان في القمة الخليجية بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأجرى ولي العهد وأمير قطر، جلسة محادثات في أعقاب وصول الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة.







بيان الديوان الملكي



وقال الديوان الملكي في بيان، اليوم الثلاثاء: "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأضاف أن "ولي العهد يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع أمير قطر، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي- القطري".





جدول أعمال القمة



ويبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في الدوحة، اليوم عددًا من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، علاوة على تطورات الأحداث في قطاع غزة.وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، إن دول الخليج العربي يمكنها لعب أدوار تسهم في حلّ "التحديات الكبيرة" التي تشهدها المنطقة والعالم، والتخفيف من آثارها.وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس": "أرحّب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر، اليوم، للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44". ولفت إلى أن القمة "تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة، يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها".



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