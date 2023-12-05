عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445

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يواجه بعض الطلاب والمعلمين مشكلة فقدان حسابهم ونسيان كلمة المرور على منصة "مدرستي"، مما يدفعهم إلى التساؤل حول طرق استعادته والخطوات التي يتعين القيام بها. اضافة اعلان

يأتي ذلك بعد أن أصبح الاعتماد متزايدًا على منصة مدرستي مع اتخاذ قرارات من وقت لآخر بتعليق الدراسة بسبب أحوال الطقس.

وتعد المنصة هي الواجهة الرسمية المعتمدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.





خطوات استعادة حساب عبر منصة مدرستي



تغيير كلمة المرور عبر منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

