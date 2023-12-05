عاجل.. طريقة استعادة حسابٍ في منصة مدرستي 1445

يواجه بعض الطلاب والمعلمين مشكلة فقدان حسابهم ونسيان كلمة المرور على منصة "مدرستي"، مما يدفعهم إلى التساؤل حول طرق استعادته والخطوات التي يتعين القيام بها.
يأتي ذلك بعد أن أصبح الاعتماد متزايدًا على منصة مدرستي مع اتخاذ قرارات من وقت لآخر بتعليق الدراسة بسبب أحوال الطقس.
وتعد المنصة هي الواجهة الرسمية المعتمدة لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.
خطوات استعادة حساب عبر منصة مدرستيفيما يلي خطوات استعادة حساب عبر منصة "مدرستي":
الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا).
- تسجيل الدخول – أعلى الشاشة.
- الضغط على حساب مايكروسوفت.
- إدخال اسم المستخدم، وبعد ذلك يتم الضغط على تسجيل.
- كتابة كلمة المرور التي تتذكرها.
- الضغط على تسجيل.
- سيظهر أمامك خانة نسيت كلمة المرور.
- ستقوم بعدها باستعادة كلمة المرور.
- إدخال اسم المستخدم والرقم المرئي.
- الضغط على التالي.
- إدخال كلمة السر.
ستحصل على كلمة المرور الجديدة وتستعيد حسابك.
تغيير كلمة المرور عبر منصة مدرستيهناك سلسلة من الخطوات التي يتعين القيام بها لتغيير كلمة المرور، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي (من هنا).
تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
الدخول إلى البيانات الشخصية.
تحديد البيانات التي يتم تعديلها.
كتابة كلمة المرور الجديدة مع العمل على تأكيدها.
حفظ التغييرات.
الدخول إلى منصة مدرستي
يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.
دخول مدرستي عبر توكلناللدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.
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