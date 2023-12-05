الساعات القادمة.. "الأرصاد" يُحذر أهالي جدة من أمطار متوقعة

أ أ

حذر المركز الوطني للأرصاد، أهالي محافظة جدة، من هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الساعات القادمة.





تشكل السحب الممطرة على 5 مناطق اضافة اعلان



تبدأ اليوم.. حالة مطرية متوقعة



أمطار رعدية ورياح متربة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وكشفت جمعية الطقس والمناخ، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت تشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على حدود المملكة مع الأردن، وعلى وجه التحديد شمالي مناطق "تبوك والجوف والحدود الشمالية"، وربما تمتد ناحية الشريط الساحلي لمنطقتي تبوك والمدينة.فيما حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية خامسة لوسم هذا العام على مناطق مختلفة من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأضاف المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة حتى الجمعة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.