لهذه الأسباب.. حظر تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور

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حظرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تركيب مكائن الخدمة الذاتية عند إشارات المرور، ومحاذاة الطرق العمومية والرئيسة ويكون موقعها في الجانب الداخلي للرصيف. اضافة اعلان

كما منعت الوزارة بيع مشروبات الطاقة ومنتجات التبغ في مكائن البيع الذاتية، وفقًا لـ"عكاظ".





اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية



المواقع المسموح وضع المكائن بها



أهم متطلبات الترخيص



العامل يتوقف في هذه الحالة



مسؤولية سلامة المنتجات



جاء ذلك ضمن اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية التي تهدف لـ:- ضمان سلامة وجودة المنتجات المقدمة للمستهلك.- تقليل مظاهر التشوه البصري.- رفع مستوى رضا المستهلك.- الإسهام في رفع جودة الحياة.- توحيد الإجراءات التنظيمية لمكائن الخدمة الذاتية لرفع الوعي والامتثال المتعلق بهذا النشاط.وحددت الوزارة، المواقع المسموح وضع المكائن بها، وهي المرافق والحدائق العامة، مواقع الفعاليات، مراكز الخدمة، الشوارع التجارية، المنشآت الحكومية، المنشآت الخاصة، الحاضنات البلدية، المجمعات والمراكز والمحلات التجارية ومحطات النقل العام.- يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية.- يجب إرفاق رخصة بلدية سارية للمنشأة المُشغلة.- موافقة الجهة المشرفة على النشاط.- توفير عقد إيجار أو استثمار أو ملكية لأرضية الماكينة.- تقديم مخطط للموقع (كروكي) يوضح عليه موقع مكائن الخدمة الذاتية المخصصة لخدمة السيارات وحركة الدخول والخروج لموقع الماكينة.- عدم إعاقة حركة المرور أو سير المشاة لمكائن الخدمة الذاتية المخصصة لخدمة السيارات.- وبيّنت الوزارة، أنه في حالة وجود جهاز الخدمة الذاتية في مبنى مستقل يجب أن تكون واجهات المبنى متوافقة مع الهوية العمرانية.- يمنع استخدام الأرضيات الخشبية بجميع أنواعها.- يجب توفير منحدر خاص بذوي الإعاقة.- يمنع تركيب المكيفات على واجهة المبنى أو التوصيلات الخاصة بها، على أن يكون التركيب في الجهة الخلفية أو الجهة الجانبية غير المطلة على الشارع.- يمنع استخدام مكيفات الشباك أو التكييف الصحراوي.- وبيّنت الاشتراطات على أنه في حال خروج الماكينة عن الخدمة، يجب إصدار إعلان تنبيهي على الشاشة أو وضع ملصق يوضح أن الماكينة خارج الخدمة.- يجب أن يتم توفير الدفع الإلكتروني للمكائن التي تتطلب سداد مستحقات المنتج.- تضمنت الاشتراطات وجوب حصول العاملين في مجال تداول الأغذية والمنتجات الصحية على شهادات صحية من الجهات المختصة المرخص لها بذلك، وشهادة التثقيف الصحي من جهة معتمدة في المناطق المفعل بها برنامج التثقيف الصحي.- وشددت على توقف العامل عن العمل في حال ظهور أعراض مرضية أو الإصابة لحين زوالها.- كما أكدت على الالتزام بالزي الموحد للمنشأة، والالتزام بالنظافة الشخصية.- ويجب الابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند التعامل مع المنتجات.- وتغطية الرأس ولبس قفازات الأيدي للعاملين في مجال الغذاء والصحة.وتقع مسؤولية سلامة المنتجات على الجهة المشغلة للماكينة، وعلى صاحب الترخيص أو من ينوب عنه الالتزام بالحضور لفتح الماكينة عند إبلاغه بوجود شكوى أو بلاغ على مبيعات الماكينة إذا لزم الأمر.