10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاقك من حساب المواطن وأمطار وسيول على 6 مناطق

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن قبل يومين من إيداعه
يتبقى يومان على إيداع الدعم لشهر نوفمبر الجاري – الدفعة 72 من حساب المواطن، وذلك بعد تبكير الصرف هذا الشهر لمن انطبقت عليهم الأهلية.
توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
"البيئة": 200 ألف ريال عقوبة تعبئة صهاريج الشرب بمياه غير صالحة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مسودتها لشروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) وتصنيف مخالفاتها، أنه يجب ألا تقل مساحة الشيب في المدن الرئيسة والمحافظات عن 1,000م2.
ترحيل اختبارات الثلاثاء بـ "تعليم القنفذة" إلى يومي الأربعاء والخميس المقبلين
أعلنت إدارة تعليم القنفذة أنه سيتم ترحيل اختبارات يوم الثلاثاء الموافق 23 /4 /1445هـ إلى يومي الأربعاء والخميس 24- 25 /4 / 1445هـ
"الخطوط السعودية" تزف بشرى لضيوف الرحمن في أمريكا الشمالية
أطلقت الخطوط السعودية موقعَين إلكترونيين لتلبية احتياجات الأسواق في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فيما يخص الحج والعمرة، ويمثل ذلك خطوة هامة لاسيما مع الدور الذي تلعبه "السعودية" كإحدى المساهمين في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحديداً ما يتعلق بتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030.
طريقك للنجاح.. تعرف على أهم 6 قواعد لإدارة حياتك بشكل أفضل
تمر الحياة بحلوها ومرها، والشخص الناجح هو من يعرف جيدًا كيف يستغل كل ساعة من عمره في تحقيق أهدافه من خلال خطة دقيقة منظمة مدروسة، يراعي فيها مواجهة الصعاب والتحديات قبل أي شيء.
نصائح لا تفوتك.. كيف تقلل من عمرك 6 سنوات في 8 خطوات؟
يتأثر طول العمر بعدد من العوامل، بدءًا من الوراثة والأمراض وحتى العادات الغذائية وممارسة الرياضة، كما أن بعض هذه العوامل خارجة عن الإنسان، والبعض الآخر يمكن تحديده من خلال أفعالنا.
تتجسس عليك.. تطبيقات خطيرة على هاتفك الذكي احذفها فورًا
يتعرض الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد لخطر الوقوع ضحية للتطبيقات المصابة ببرامج الإعلانات المتسللة والتي تغمر السوق الرقمية، والتي يمكنها اختراق البيانات الحساسة للمستخدمين.
من فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟ "الخثلان" يُجيب
قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم قضاء بعض تكبيرات صلاة الجنازة.