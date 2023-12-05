عاجل.. 700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة

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في الوقت الذي يبحث فيه آلاف الخريجين عن فرص عمل مناسبة، تم الإعلان عن أكثر من 700 وظيفة بمختلف مناطق المملكة.





165 وظيفة لا تتطلب توفر خبرة اضافة اعلان



أكثر من 700 وظيفة بمختلف المناطق



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