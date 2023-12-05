عاجل.. 700 وظيفة بخبرة وبدون في مختلف مناطق المملكة

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في
الوقت الذي يبحث فيه آلاف الخريجين عن فرص عمل مناسبة، تم الإعلان عن أكثر من 700 وظيفة
بمختلف مناطق المملكة.
165
وظيفة لا تتطلب توفر خبرةوحسب
موقع وتطبيق "وظيفة.كوم"، فقد أعلنت أكثر من جهة عن 706 وظائف للجنسين من حملة كافة
المؤهلات "الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى" منها (165)
وظيفة لا تتطلب توفر خبرة.
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أكثر
من 700 وظيفة بمختلف المناطق وأوضح الموقع المتخصص في أخبار التوظيف المباشر،
أن هذه الفرص متاحة متاحة حاليًا في المناطق الوسطى والغربية والشرقية والشمالية
والجنوبية، وذلك على النحو التالي:
*
مجالات العمال:1 –
وظائف إدارية.
2 – وظائق تقنية.
3 – وظائف صحية.
4 – وظائف أمنية.
5 – وظائف تعليمية.
6 – وظائف هندسية.
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المؤهلات المطلوبة:1 –
الكفاءات المتوسطة.
2 – الثانوية العامة.
3 – الدبلوم.
4 – البكالوريوس.
5 – الماجستير فأعلى.
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طريقة التقديم:وبين
أن التقديم على هذه الوظائف متاح من خلال الدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).
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