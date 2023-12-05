الثلاثاء، 21 جمادى الأولى 1445 ، 05 ديسمبر 2023

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الآن.. فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

مجمع الملك عبدالعزيز
مجمع الملك عبد العزيز
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يبدأ الآن استقبال طلبات الراغبين في التقدم لوظائف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، حيث تبدأ فترة التقديم اليوم الثلاثاء وتنتهى السبت 25/5/1445هـ.اضافة اعلان
وأعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الشاغرة (للرجال والنساء) عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد حسب المسميات التالية:

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
3- إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).
4- يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
5- يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
6- سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.

نبذة عن المجمع:

مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، هو مشروع حكومي سعودي، صدرت الموافقة على إنشائه في 9 من شعبان 1436هـ، ويهدف للمحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، ويترأسها أمير منطقة المدينة المنورة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم الثلاثاء 1445/5/21هـ من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/5/25هـ.

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