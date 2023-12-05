الآن.. فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

يبدأ الآن استقبال طلبات الراغبين في التقدم لوظائف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، حيث تبدأ فترة التقديم اليوم الثلاثاء وتنتهى السبت 25/5/1445هـ.
وأعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الشاغرة (للرجال والنساء) عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد حسب المسميات التالية:
الشروط العامة:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
3- إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF (الهوية، المؤهل، شهادة الخبرة، بيان مدد الاشتراك بالتأمينات).
4- يجب مطابقة شهادة الخبرة ببيان مدد الاشتراك أو بيان خدمة للموظفين بالقطاع الحكومي.
5- يجب إتمام عملية إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتجنب استبعاد الطلب.
6- سيتم استبعاد أي طلب في حالة عدم توفر شروط شغل الوظيفة.
نبذة عن المجمع:مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، هو
مشروع حكومي سعودي، صدرت الموافقة على إنشائه في 9 من شعبان 1436هـ، ويهدف للمحافظة
على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، ويترأسها أمير منطقة المدينة
المنورة.
طريقة التقديم:يبدأ التقديم يوم الثلاثاء 1445/5/21هـ من خلال
الرابط التالي: (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت
1445/5/25هـ.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر"وتساب".. اشترك الآن