الآن.. فتح باب التقديم في وظائف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

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يبدأ الآن استقبال طلبات الراغبين في التقدم لوظائف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، حيث تبدأ فترة التقديم اليوم الثلاثاء وتنتهى السبت 25/5/1445هـ. اضافة اعلان

وأعلن مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة عن فتح باب التقديم لشغل وظائفه الشاغرة (للرجال والنساء) عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد حسب المسميات التالية:





الشروط العامة:



نبذة عن المجمع:



طريقة التقديم:

