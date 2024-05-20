عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتغيب عن الاختبارات الشفهية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في هذه الإدارات
اعتمدت الإدارات العامة للتعليم في العديد من مناطق ومحافظات المملكة، نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 هـ.. المزيد هنا
توضيح مهم لـ"الجوازات" بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة القادمة
أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة القادمة.. المزيد هنا
بشرى لركاب الخطوط السعودية.. توفير خدمة الإنترنت الجوية قريبًا
أعلن مدير الخطوط السعودية إبراهيم العمر، أنه سيتم تزويد أسطول الطائرات التابع للشركة بخدمة الإنترنت الجوية وشاشات ترفيهية.. المزيد هنا
إنذار أحمر من أمطار وسيول ورياح شديدة على مكة والرياض و8 مناطق لـ11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
محام: استغلال المدارس الأهلية لهذا الأمر مخالفة تستدعي تدخل التعليم
قال محامٍ، إن محاولة بعض المدارس الأهلية، الضغط على أولياء الأمور سواء بطرد الطلاب من الفصول أو منعهم من الاختبارات؛ بغرض تحصيل الرسوم الدراسية المتأخرة، تعد مخالفة تستوجب تدخل وزارة التعليم لتطبيق الإجراءات المنظمة للعمل التعليمي والتربوي.. المزيد هنا
شرطة الرياض تضبط شخصًا ارتكب فعلًا مشينًا في مكان عام
أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على شخص لإطلاقه النار في الهواء في مكان عام.. المزيد هنا
وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 8 حالات.. هل من بينها وفاة العائل؟
معاش الضمان الاجتماعي، هو أحد برامج الدعم الاجتماعي، ممول من أموال الزكاة، والذي يعمل على تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.. المزيد هنا
ما مقدار الحد الأدنى والأعلى لدعم الأسرة في حساب المواطن؟.. رد من البرنامج
حدد حساب المواطن، مقدار الحد الأعلى لدعم الأسرة في برنامج الدعم.. المزيد هنا
"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن إبريل
دعت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر إبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر مايو الجاري.. المزيد هنا
تنطلق الأحد.. 5 أسباب للتغيب عن الاختبارات الشفهية والعملية بمدارس التعليم العام
يؤدي طلاب مدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، الاختبارات الشفهية والعملية، يوم الأحد المقبل، وذلك لمدة ثلاثة أيام.. المزيد هنا