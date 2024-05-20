عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتغيب عن الاختبارات الشفهية

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في هذه الإدارات



توضيح مهم لـ"الجوازات" بشأن عدم استقبال تأشيرات الزيارة العائلية في الفترة القادمة



بشرى لركاب الخطوط السعودية.. توفير خدمة الإنترنت الجوية قريبًا



إنذار أحمر من أمطار وسيول ورياح شديدة على مكة والرياض و8 مناطق لـ11 مساءً



محام: استغلال المدارس الأهلية لهذا الأمر مخالفة تستدعي تدخل التعليم



شرطة الرياض تضبط شخصًا ارتكب فعلًا مشينًا في مكان عام



وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في 8 حالات.. هل من بينها وفاة العائل؟



ما مقدار الحد الأدنى والأعلى لدعم الأسرة في حساب المواطن؟.. رد من البرنامج



"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن إبريل



تنطلق الأحد.. 5 أسباب للتغيب عن الاختبارات الشفهية والعملية بمدارس التعليم العام

