العيسى يكشف عن أبرز تعديلات تنظيم العمل المرن وأثرها على سوق العمل السعودي

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كشف الوكيل المساعد لتمكين التوطين، عبدالمحسن العيسى، عن أبرز تعديلات تنظيم العمل المرن وأثره على سوق العمل السعودي.

وقال في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، إن "العمل المرن هو برنامج يمكّن المواطنين والمواطنات من العمل بمرونة كبيرة، والأجر يكون على أساس الساعة لدعمهم في دخول سوق العمل".

وأوضح العيسى، أن "هذا النمط يتماشى مع رؤية المملكة 2030، فيما يخص تطور الاقتصاد العالمي لمجموعة دول العشرين".

وأشار إلى أن الوزارة عقدت عدة ورش عمل مع القطاع الخاص، وكذا العاملين في قطاعات مختلفة، كقطاع التجزئة وفي غيرها، لأخذ مرئياتهم، ومعرفة التحديات فيما يتعلق بالعمل المرن.





رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهريًا







ما هي أبرز التعديلات، وما أثرها على سوق العمل السعودي؟.. الوكيل المساعد لتمكين التوطين عبدالمحسن العيسى يجيب لـ #الإخبارية pic.twitter.com/WOqQyPvxXx فيديو | الموارد البشرية تصدر قرارا بتعديل تنظيم العمل المرن..ما هي أبرز التعديلات، وما أثرها على سوق العمل السعودي؟.. الوكيل المساعد لتمكين التوطين عبدالمحسن العيسى يجيب لـ #أسواق_السعودية May 20, 2024

الهدف من برنامج العمل المرن



القرار الوزاري بتعديل تنظيم العمل المرن



وبين العيسى، أن الوزارة أجرت تعديلات على المادة السابعة والعشرين لتنظيم العمل المرن، من أهمها:رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهريًا لدى منشأة واحدة.كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.ولفت الوكيل المساعد لتمكين التوطين، إلى أن هناك أكثر من 500 ألف عقد عمل مرن تم توثيقه على منصة الوزارة الرسمية منذ إطلاق برنامج العمل المرن.وأشار إلى أن الهدف هو تعزيز تبني أنماط العمل الجديدة، وكذلك خلق فرص محفزة ومبشرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية.وأكد العيسى، أنه تم الأخذ في الاعتبار فئات المجتمع المختلفة؛ مثل ربات البيوت لتحقيق توازن بين المسؤولية العائلية والمهنية، وكذلك الطلاب لإدخالهم إلى سوق العمل لاكتساب الخبرات.وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس قرارًا بتعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ.ونصّ القرار الوزاري على تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن.ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها من خلال تنظيم العمل المرن على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم.وذلك عبر تنظيم تعاقدي مرن يكون الأجر فيه على أساس الساعة، كما عملت على حفظ حقوق الطرفين، ورفع نسبة الأمان والمصداقية من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل إلكترونيًا.ويقدم تنظيم العمل المرن مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد منها:- رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة- تقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، حيث تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلات في البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرون)، حيث كان من أهمها رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهريًا لدى منشأة واحدة.كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.ودعت الوزارة جميع الراغبين لمعرفة المزيد حول التعديلات بزيارة موقع الوزارة الإلكتروني والاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار.