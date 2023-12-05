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صحيفة تواصل الالكترونية

سارع بالتقدم.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

STC
شركة الاتصالات
أ أ
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أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر 26 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1- خبير التقارير المالية.
2- أخصائي إدارة التمويل.
3- محلل رئيسي للميزانية.
4- مدير الضرائب الدولية.
5- محلل رئيسي للميزانية.
6- مساعد مدير هندسة حلول.
7- مدير قسم التسعير التحويلي.
8- مدير قسم التكاليف التنظيمية.
9- مساعد مدير التخطيط المالي.
10- حبير السياسات المالية والرقابة.
11- مساعد مدير تحليلات الاحتلال.
12- مدير قسم تصميم التكاليف غير الفنية.
13- مدير قسم ضمان منتجات التنقل والنمو.
14- مساعد مدير تمكين البيانات والمنصات.
15- محلل رئيسي للتخطيط المالي والميزانية.
16- خبير في البنية التحتية والطاقة المتجددة.
17- خبير رئيسي في خلق قيمة شركة الاتصالات.
18- كبير محللي المراجعة المالية للشركات التابعة.
19- خبير رئيسي في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية.
20- مدير قسم تخطيط ضريبة القيمة المضافة وتخفيف المخاطر.

* التخصصات المطلوبة:

- التخصصات الإدارية
- التخصصات المالية
- التخصصات التقنية
- التخصصات الهندسية

* الشروط العامة:

1- إجادة اللغة الإنجليزية.
2- أن يكون المتقدم مواطنًا.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
4- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

 * المزايا:

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- رواتب تنافسية.
- التطوير الوظيفي.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.

 * طريقة التقديم:

 متاح التقديم من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

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