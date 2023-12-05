سارع بالتقدم.. "STC" تطرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت
شركة الاتصالات (STC) عن توفر 26 وظيفة شاغرة
لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات
التالية:
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المسميات الوظيفية:1-
خبير التقارير المالية.
2- أخصائي إدارة التمويل.
3- محلل رئيسي للميزانية.
4- مدير الضرائب الدولية.
5- محلل رئيسي للميزانية.
6- مساعد مدير هندسة حلول.
7- مدير قسم التسعير التحويلي.
8- مدير قسم التكاليف التنظيمية.
9- مساعد مدير التخطيط المالي.
10- حبير السياسات المالية والرقابة.
11- مساعد مدير تحليلات الاحتلال.
12- مدير قسم تصميم التكاليف غير الفنية.
13- مدير قسم ضمان منتجات التنقل والنمو.
14- مساعد مدير تمكين البيانات والمنصات.
15- محلل رئيسي للتخطيط المالي والميزانية.
16- خبير في البنية التحتية والطاقة المتجددة.
17- خبير رئيسي في خلق قيمة شركة الاتصالات.
18- كبير محللي المراجعة المالية للشركات التابعة.
19- خبير رئيسي في خلق القيمة الرقمية والتقنية المالية.
20- مدير قسم تخطيط ضريبة القيمة المضافة وتخفيف المخاطر.
* التخصصات
المطلوبة:-
التخصصات الإدارية
- التخصصات المالية
- التخصصات التقنية
- التخصصات الهندسية
* الشروط
العامة:1-
إجادة اللغة الإنجليزية.
2- أن يكون المتقدم مواطنًا.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
4- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
* المزايا:-
بدل نقل.
- بدل سكن.
- رواتب تنافسية.
- التطوير الوظيفي.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.
* طريقة التقديم: متاح التقديم من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).
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