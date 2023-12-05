عاجل.. طريقة وشروط الحصول على تمويل نقدي بقيمة 120 ألف ريال من بنك التنمية

أ أ
يتيح بنك التنمية الاجتماعية منتج تمويلي موجه
للمواطنين القادرين على العمل، ويرغبون في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يوفر لهم
هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم
الشخصي.
1ـ سقف تمويل يصل إلى 120 ألف ريال لجميع
مسارات المنتج النقدي باستثناء مسار الخدمات التخصصية بسقف تمويل يصل إلى 80 ألف
ريال.
مميزات المنتج
2ـ مدة تمويل تصل إلى 40 شهرًا.
3ـ رسوم إدارية 9000 ريال.
4ـ طريقة السداد بشكل شهري.
التسجيل في
برنامج حوافز العمل الحركما يمكن للعميل التسجيل في برنامج حوافز العمل
الحر، والاستفادة من الحافز المالي الذي يصل في حده الأعلى إلى 100% من قيمة
الرسوم, ويتم احتساب الحافز بشكل آلي في النظام البنكي بناء على الأداء المسجل في
منصات العمل الحر المعتمدة.
الشروط العامة بالتمويل النقدي1 ـ عمر المتقدم من 18 إلى 65 عامًا.
2 ـ سلامة السجل الائتماني.
3 ـ ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل 20 ألف ريال.
4 ـ وجود وثيقة العمل الحر من خلال هذا الرابط / رخصة تثبت ذلك.
5 ـ وجود حساب عمل حر بنكي مرتبط بوثيقة العمل الحر المتقدم عليها.
المتطلباتـ الهوية الوطنية.
ـ العنوان الوطني.
ـ رقم حساب آيبان بنكي عمل حر مرتبط بوثيقة العمل الحر المتقدم عليها.
ـ الجوال المسجل في أبشر.
ـ شهادة العمل الحر (لتمويل الخدمات التخصصية).
مميزات المنتجيوفر البرنامج مميزات عديدة للراغبين وهى كالتالي:
يصل إلى 120 ألف ريال
1 - سقف التمويل
2 - مدة تمويل تصل إلى 40 شهرًا.
3 -طريقة السدادبشكل شهري.
4 - رسوم إدارية.
9000 ريال.
5 - الإعفاء حسب شروط وثيقة التأمينعند الوفاة أو العجز الكلي
رحلة العميل1ـ تقديم الطلب.
2ـ فحص الأهلية.
3ـ المعالجة.
4ـ الصرف.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب" اشترك الآن