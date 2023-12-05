شتاء بارد.. انخفاض الحرارة بالرياض لـ 12 درجة مئوية

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مع بدء الشتاء أرصاديًا، انخفضت اليوم درجات الحرارة بمنطقة الرياض، حيث بلغت 12 درجة مئوية.





الرياض تُسجل من 12 لـ 24 درجة مئوية اضافة اعلان



انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب المركز الوطني للأرصاد فقد سجلت الرياض اليوم درجات حرارة عظمى 24، والصغرى 12 درجة مئوية.أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاَضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.