10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الاستفادة من الأرض المجانية وقصة منزل كافل الأيتام في درنة

الثلاثاء، 04 ربيع الأول 1445 ، 19 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

"التعليم": 74 ألف طالبة وطالبة من 160 دولة في جامعات المملكة
أطلق وزير التعليم يوسف البنيان، أعمال الملتقى التعريفي للدراسة في المملكة، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

وزير الحج: تطوير 100 موقع تاريخي بمكة والمدينة
كشف وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن تطوير أكثر من 100 موقع تاريخي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بمعدل 2709 سنويًا.. النقل تصدر 7 تراخيص يوميًا لتأجير السيارات
أصدرت وزارة النقل 2709 تراخيص لتأجير السيارات، خلال العام الماضي، وبما يعادل 7 تراخيص يوميًا، لأنشطة تأجير السيارات بجميع فئاتها.

تنويه مهم من سكني بخصوص الاستفادة من الأرض المجانية
تعد الأراضي المجانية إحدى الخيارات التي يقدمها برنامج سكني للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

غرامة 10 ملايين ريال.. 50 يومًا على نفاذ نظام "المساهمات العقارية"
بدأ العد التنازلي لنفاذ نظام المساهمات العقارية (50 يومًا)، الذي حدد عقوبات المخالفين بالإنذار، والإيقاف، وإلغاء الترخيص، إضافة إلى غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.

منها مكة.. "الحصيني" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على هذه المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متوقعة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

"الخثلان" يوضح خطورة إنشاء "هاشتاق" سيء والمشاركة فيه (فيديو)
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن خطورة إنشاء وسم "هاشتاق" سيء والمشاركة فيه.

صاحبه يكفل أيتام .. ما هي قصة منزل درنة الصامد أمام إعصار دانيال؟
كشف ليبيون معلومات جديدة بشأن المنزل الذي بقي على حاله رغم الفيضانات المدمرة التي ضربت درنة وتسببت في خسائر فادحة بالبلاد.

إعصار دانيال: أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمؤسسات التعليمية في ليبيا (تقرير)
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تضرر نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة، و95% من المؤسسات التعليمية شرقي البلاد جراء السيول والفيضانات.

مفاجأة.. خصم 17% على جوال أبل "آيفون 14 برو" في المملكة
منذ الإعلان رسميًا عن سلسلة جوالات آيفون 15 الجديدة، بدأت أسعار موديل "آيفون 14 برو" في الانخفاض، وهو الجهاز الذي يحوز على كل مميزات الآيفون الشهيرة وبسعر أقل.

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وزير الحج: تطوير 100 موقع تاريخي بمكة والمدينة

أمطار على مكة.. "الأرصاد" يتوقع سيولاً ورياحًا نشطة على 4 مناطق

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