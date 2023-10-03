مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

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أعرب مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم الذي يوافق بعد غدٍ الخميس، عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات.

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المملكة تقدر دور المعلمين التربوي في بناء الأجيال



وأكد المجلس تقديره لدور المعلمين التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر، ويصنع مستقبلاً زاهرًا للوطن.





خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في نيوم



استمرار النمو والتنويع الاقتصادي

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.وناقش المجلس ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.