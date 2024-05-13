عاجل.. أخبار السعودية.. مواعيد صرف الرواتب قبل عيد الأضحى ووقف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء

أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





إعلان نتائج طلبات العدول عن النقل الخارجي في نظام نور لمن رفع طلب عدول



تهديدٌ للأمن الوطني.. تنفيذ حُكم الشرع بمواطن ارتبط بالعناصر الإرهابية



مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين قبل عيد الأضحى



مساء اليوم.. تحذير من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على هذه المناطق



خيانة الأمانة.. النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم



نصب واحتيال.. القبض على مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات وهمية عن الحج



التجارة تصدر بيانًا بشأن نتائج انتخابات الغرفة التجارية في الرياض نظرًا لما تلقته من اعتراضات



الصحة العالمية: انخفاض "رائع" في وفيات حوادث الطرق بالمملكة



هل يتم التبكير بموعد إيداع الدعم السكني لهذا الشهر؟



تحذير من "الموارد" بوقف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء

