عاجل.. أخبار السعودية.. مواعيد صرف الرواتب قبل عيد الأضحى ووقف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
إعلان نتائج طلبات العدول عن النقل الخارجي في نظام نور لمن رفع طلب عدول
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن نتائج العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، المتقدمين بطلباتهم خلال الفترة المحددة.. المزيد هنا
تهديدٌ للأمن الوطني.. تنفيذ حُكم الشرع بمواطن ارتبط بالعناصر الإرهابية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين قبل عيد الأضحى
ترتبط الأعياد والمناسبات عادة بالإنفاق المتزايد فيها، أكثر من الأيام الأخرى، وهو ما يجعل الناس يهتمون بمعرفة مواعيد صرف الرواتب قبلها بوقت كاف لشراء احتياجاتهم.. المزيد هنا
مساء اليوم.. تحذير من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على هذه المناطق
حذر خبراء الأرصاد من فرصة تساقط أمطار غزيرة بمشيئة الله تعالي مع صواعق رعدية على مناطق مختلفة من المملكة.. المزيد هنا
خيانة الأمانة.. النيابة العامة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن استولى على مجوهرات عن طريق الاحتيال المالي.. المزيد هنا
نصب واحتيال.. القبض على مقيمين ومواطن لنشرهم إعلانات وهمية عن الحج
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن؛ لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا
التجارة تصدر بيانًا بشأن نتائج انتخابات الغرفة التجارية في الرياض نظرًا لما تلقته من اعتراضات
أصدرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض.. المزيد هنا
الصحة العالمية: انخفاض "رائع" في وفيات حوادث الطرق بالمملكة
أعربت مسؤولة إقليمية بمنظمة الصحة العالمية عن إشادتها بتجربة المملكة في إنشاء لجنة السلامة الوزارية، الأمر الذي أدى إلى خفض الوفيات في حوادث الطرق.. المزيد هنا
هل يتم التبكير بموعد إيداع الدعم السكني لهذا الشهر؟
يتساءل مستفيدو الدعم السكني عن موعد إيداع دعم شهر مايو الجاري في حساباتهم البنكية، وبخاصة أن الموعد الشهري المحدد يتزامن مع يوم الجمعة – العطلة الأسبوعية.. المزيد هنا
تحذير من "الموارد" بوقف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المطور، القادرين على العمل، بالتسجيل في منصة "طاقات"، حتى لا يتم وقف المعاش عنهم.. المزيد هنا