الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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إعلان نتائج طلبات العدول عن النقل الخارجي في نظام نور لمن رفع طلب عدول

وزارة التعليم ونظام نور
نظام نور
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أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، عن نتائج العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور"، المتقدمين بطلباتهم خلال الفترة المحددة.اضافة اعلان
وأتاحت الوزارة التقدم بالطلبات ابتداءً من الخميس الماضي حتى أمس الأول السبت، لدراسة الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول".
وبالإمكان الاستعلام عن النتيجة باستخدام الخطوات التالية: 
-الدخول إلى نظام نور (من هنا).
-خدمات شؤون المعلمين.
الاستعلام عن حركة النقل الخارجي. .

التقديم على النقل الداخلي للمعلمين

واستمر التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج "نور"، خلال الفترة ما بين 12/10/1445هـ إلى 16/10/1445هـ. 
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الحركة من 1445/11/8هـ، على أن تكون مدة الاعتراض ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.

المفاضلة في عملية النقل 

وستكون أولوية النقل على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل في نظام نور.
وتبدأ المفاضلة بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر، ويُرصَد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ إلى 9/ 10/ 1445هـ.
وعند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.

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