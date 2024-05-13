الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح لـ"الجوازات" حول مدة صلاحية تجديد جواز السفر إلكترونيًا للمواطنين

الجوازات
الجوازات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت المديرية العامة للجوازات، للراغبين في السفر إلى خارج المملكة من المواطنين، أن تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر سيكون للمدد المتبقية لصلاحية جواز السفر من 6 أشهر وأقل عند البدء في تنفيذ العملية.اضافة اعلان


مدة صلاحية تجديد جواز السفر إلكترونيًا

 ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة أبشر إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.

استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته

 وأكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.
 ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها لذلك.

اقرأ أيضا

التجارة تصدر بيانًا بشأن نتائج انتخابات الغرفة التجارية في الرياض نظرًا لما تلقته من اعتراضات

عاجل.. مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين قبل عيد الأضحى

مساء اليوم.. تحذير من أمطار غزيرة وصواعق رعدية على هذه المناطق

الصحة العالمية: انخفاض "رائع" في وفيات حوادث الطرق بالمملكة

عاجل.. تهديدٌ للأمن الوطني.. تنفيذ حُكم الشرع بمواطن ارتبط بالعناصر الإرهابية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مبادرة طريق مكة -0--0الحجاج - الحج 5:10 م الأربعاء، 08 مايو 2024

للعام السادس .. الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" عبر صالات مخصصة في 11 مطاراً بـ 7 دول

وزارة الداخلية 5:05 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

اعتبارا من هذا الموعد.. الداخلية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج 1445 هـ

-الجوازات .. 10:10 ص الإثنين، 06 مايو 2024

عاجل.. "الجوازات": يُسمح للشباب بالسفر بدون حمل تصريح بدءًا من هذه السن

الجواز 10:56 م الأحد، 05 مايو 2024

الجوازات: صلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر للخارج 3 أشهر للدول العربية و6 لباقي الدول