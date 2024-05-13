٨٦ برنامجًا.. جامعة القصيم تبدأ القبول في الدراسات العليا لعام ١٤٤٦

أ أ

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن مواعيد القبول في برامج "عدد 86 برنامج" الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هــ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





عدد البرامج



البرامج



التفاصيل



موعد التقديم



طريقة التقديم

