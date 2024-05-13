٨٦ برنامجًا.. جامعة القصيم تبدأ القبول في الدراسات العليا لعام ١٤٤٦

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أعلنت
جامعة القصيم، ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن مواعيد القبول في برامج "عدد
86 برنامج" الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هــ، وذلك وفقًا للتفاصيل
وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
عدد
البرامج-
الماجستير (66 برنامج).
- الدكتوراه (20 برنامج).
البرامج-
دكتوراه القرآن الكريم وعلومه.
- دكتوراه السنة وعلومها.
- دكتوراه العقيدة والمذاهب المعاصرة.
- دكتوراه أصول الفقه.
- دكتوراه الفقه المقارن.
- ماجستير القرآن وعلومه.
- ماجستير السنة وعلومها.
- ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة.
- ماجستير أصول الفقه.
- ماجستير الفقه المقارن.
- ماجستير الأنظمة.
- دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأدبية.
- دكتوراه الفلسفة في الدراسات اللغوية.
- دكتوراه الفلسفة في التاريخ والحضارة.
- دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية.
- دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع.
- دكتوراه الفلسفة في علم النفس التربوي.
- دكتوراه الفلسفة في الدراسات البيئية "جغرافيا".
- ماجستير الآداب في الدراسات الأدبية.
- ماجستير الآداب في الدراسات اللغوية.
- ماجستير علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية التنفيذي.
- ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة.
- ماجستير التقنيات الجغرافية والبيئة.
- ماجستير الآداب في اللغويات الانجليزية.
- ماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي.
- ماجستير التربية في علم النفس التربوي.
- ماجستير التربية في الإرشاد النفسي.
- دكتوراه الفلسفة في أصول التربية.
- دكتوراه الفلسفة في تقنيات التعليم.
- دكتوراه الفلسفة في المناهج وطرق التدريس.
- دكتوراه الفلسفة في القيادة التربوية.
- ماجستير التربية في أصول التربية.
- ماجستير التربية في الإدارة التربوية.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العلوم الشرعية.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس اللغة العربية.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس اللغة الإنجليزية.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس الرياضيات.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العلوم.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس الاجتماعيات.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة.
- ماجستير علوم الرياضة والنشاط البدني "جديد".
- ماجستير التربية المهنية في المناهج وطرق التدريس.
- ماجستير التربية في تقنيات التعليم.
- ماجستير التربية في التربية الخاصة "صعوبات التعلم".
- ماجستير التربية في التربية الخاصة "إعاقة عقلية".
- ماجستير التربية في التربية الخاصة "موهبة وتفوق".
- ماجستير التربية في التربية الخاصة "إعاقة سمعية".
- ماجستير العلوم في إنتاج النبات.
- ماجستير العلوم في وقاية النبات.
- ماجستير العلوم في الأغذية.
- ماجستير العلوم في تغذية الإنسان.
- ماجستير العلوم في الإنتاج الحيواني.
- ماجستير العلوم في إنتاج الدواجن.
- ماجستير العلوم في الطب البيطري.
- ماجستير العلوم في إدارة الاعمال.
- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
- ماجستير العلوم في المحاسبة.
- ماجستير العلوم في المالية.
- ماجستير العلوم في الاقتصاد.
- ماجستير المحاسبة المهنية.
- ماجستير العلوم في الرياضيات.
- ماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية.
- ماجستير العلوم في الأحياء.
- ماجستير العلوم في الكيمياء.
- ماجستير العلوم في الفيزياء.
- ماجستير العلوم في علوم الحاسب.
- ماجستير العلوم في المعلوماتية.
- ماجستير العلوم في هندسة الحاسب.
- ماجستير العلوم في تقنية المعلومات.
- ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.
- ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
- ماجستير العلوم في علوم البيانات.
- ماجستير العلوم في الهندسة المدنية.
- ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية.
- ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية.
- ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة.
- ماجستير العلوم في الحفاظ على التراث العمراني.
- ماجستير العلوم في السموم الإكلينيكية.
- ماجستير العلوم في علم الأدوية.
- دكتوراه دكتوراه العلوم في علاج الجذور ولب الأسنان.
- دكتوراه دكتوراه العلوم في طب أسنان الأطفال (جديد).
- ماجستير العلوم في صحة الفم والأسنان.
- دكتوراه الفلسفة في تصميم وإنتاج الملابس.
- دكتوراه الفلسفة في تصميم وتطريز الملابس والمنسوجات.
- ماجستير تصميم الأزياء.
- وغيرها من البرامج.
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