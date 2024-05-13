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٨٦ برنامجًا.. جامعة القصيم تبدأ القبول في الدراسات العليا لعام ١٤٤٦

جامعة القصيم
جامعة القصيم
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أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة الدراسات العليا عن مواعيد القبول في برامج "عدد 86 برنامج" الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هــ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

عدد البرامج

- الماجستير (66 برنامج).
- الدكتوراه (20 برنامج).

البرامج

- دكتوراه القرآن الكريم وعلومه.
- دكتوراه السنة وعلومها.
- دكتوراه العقيدة والمذاهب المعاصرة.
- دكتوراه أصول الفقه.
- دكتوراه الفقه المقارن.
- ماجستير القرآن وعلومه.
- ماجستير السنة وعلومها.
- ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة.
- ماجستير أصول الفقه.
- ماجستير الفقه المقارن.
- ماجستير الأنظمة.
- دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأدبية.
- دكتوراه الفلسفة في الدراسات اللغوية.
- دكتوراه الفلسفة في التاريخ والحضارة.
- دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية.
- دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع.
- دكتوراه الفلسفة في علم النفس التربوي.
- دكتوراه الفلسفة في الدراسات البيئية "جغرافيا".
- ماجستير الآداب في الدراسات الأدبية.
- ماجستير الآداب في الدراسات اللغوية.
- ماجستير علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية التنفيذي.
- ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة.
- ماجستير التقنيات الجغرافية والبيئة.
- ماجستير الآداب في اللغويات الانجليزية.
- ماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي.
- ماجستير التربية في علم النفس التربوي.
- ماجستير التربية في الإرشاد النفسي.
- دكتوراه الفلسفة في أصول التربية.
- دكتوراه الفلسفة في تقنيات التعليم.
- دكتوراه الفلسفة في المناهج وطرق التدريس.
- دكتوراه الفلسفة في القيادة التربوية.
- ماجستير التربية في أصول التربية.
- ماجستير التربية في الإدارة التربوية.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العلوم الشرعية.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس اللغة العربية.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس اللغة الإنجليزية.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس الرياضيات.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العلوم.
- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس الاجتماعيات.
- ماجستير ‏التربية في المناهج وطرق التدريس العامة.
- ماجستير علوم الرياضة والنشاط البدني "جديد".
- ماجستير التربية المهنية في المناهج وطرق التدريس.
- ماجستير التربية في تقنيات التعليم.
- ماجستير التربية في التربية الخاصة "صعوبات التعلم".
- ماجستير التربية في التربية الخاصة "إعاقة عقلية".
- ماجستير التربية في التربية الخاصة "موهبة وتفوق".
- ماجستير التربية في التربية الخاصة "إعاقة سمعية".
- ماجستير‏ العلوم في إنتاج النبات.
- ماجستير العلوم في وقاية النبات.
- ماجستير العلوم في الأغذية.
- ماجستير العلوم في تغذية الإنسان.
- ماجستير‏ العلوم في الإنتاج الحيواني.
- ماجستير العلوم في إنتاج الدواجن.
- ماجستير العلوم في الطب البيطري.
- ماجستير ‏العلوم في إدارة الاعمال.
- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
- ماجستير ‏العلوم في المحاسبة.
- ماجستير العلوم في المالية.
- ماجستير العلوم في الاقتصاد.
- ماجستير المحاسبة المهنية.
- ماجستير العلوم في الرياضيات.
- ماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية.
- ماجستير ‏العلوم في الأحياء.
- ماجستير العلوم في الكيمياء.
- ماجستير العلوم في الفيزياء.
- ماجستير‏ العلوم في علوم الحاسب.
- ماجستير ‏العلوم في المعلوماتية.
- ماجستير العلوم في هندسة الحاسب.
- ماجستير ‏العلوم في تقنية المعلومات.
- ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.
- ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
- ماجستير العلوم في علوم البيانات.
- ماجستير العلوم في الهندسة المدنية.
- ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية.
- ماجستير ‏العلوم في الهندسة الميكانيكية.
- ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة.
- ماجستير العلوم في الحفاظ على التراث العمراني.
- ماجستير العلوم في السموم الإكلينيكية.
- ماجستير العلوم في علم الأدوية.
- دكتوراه دكتوراه العلوم في علاج الجذور ولب الأسنان.
- دكتوراه دكتوراه العلوم في طب أسنان الأطفال (جديد).
- ماجستير العلوم في صحة الفم والأسنان.
- دكتوراه الفلسفة في تصميم وإنتاج الملابس.
- دكتوراه الفلسفة في تصميم وتطريز الملابس والمنسوجات.
- ماجستير تصميم الأزياء.
- وغيرها من البرامج.

التفاصيل

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موعد التقديم

- بدأ التقديم بمشيئة الله يوم أمس الأحد بتاريخ 1445/11/04هـ الموافق 2024/05/12م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/11/24هـ الموافق 2024/06/01م.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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