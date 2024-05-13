الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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نهر جاري.. شاهد قوة سيل وادي الشقري جنوب الطائف

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سيل الشقري بالطائف
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جرت السيول كالأنهار وملأت وادي الشقري نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد على الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

السيول تُحوّل الأودية والشعاب لبحيرات في الطائفاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف جرى سيول وادي الشقري كالنهر مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة

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