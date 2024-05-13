نهر جاري.. شاهد قوة سيل وادي الشقري جنوب الطائف

أ أ
جرت
السيول كالأنهار وملأت وادي الشقري نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد على
الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
السيول
تُحوّل الأودية والشعاب لبحيرات في الطائفوأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف جرى سيول وادي الشقري كالنهر مع هطول
أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين
تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.
📍سيل قوي في وادي الشقري— طقس (@tqqs) May 12, 2024
جنوب #الطايف_الان
الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
12 مايو 2024م
متابعة | فهد المعلوي
.
. pic.twitter.com/gF0JJb6zPo