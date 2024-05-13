نهر جاري.. شاهد قوة سيل وادي الشقري جنوب الطائف

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جرت السيول كالأنهار وملأت وادي الشقري نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد على الطائف بمنطقة مكة المكرمة.





السيول تُحوّل الأودية والشعاب لبحيرات في الطائف



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





جنوب

الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

12 مايو 2024م

متابعة | فهد المعلوي

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. pic.twitter.com/gF0JJb6zPo 📍سيل قوي في وادي الشقريجنوب #الطايف_الان الأحد ٤ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ12 مايو 2024ممتابعة | فهد المعلوي May 12, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف جرى سيول وادي الشقري كالنهر مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة