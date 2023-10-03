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صحيفة تواصل الالكترونية

انطلاق التصفيات النهائية لـ الأولمبياد العالمي للروبوت في الرياض

أولمبياد الروبوت
جانب من التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي
أ أ
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انطلقت اليوم التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت على مستوى المملكة، والتي تقام على مدى يومين في الصالات الخضراء بالرياض.اضافة اعلان
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي، وعدد من القيادات في وزارات التعليم والرياضة والنقل والخدمات اللوجستية، والاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية.

التدريب على الروبوت

وقال الدكتور سعد الحربي: "إن التدريب على الروبوت في المراحل الدراسية المختلفة يسهم بشكل رئيس في تنمية مواهب الطلاب والطالبات في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الروبوت ومجال الهندسة والتصميم والبرمجة، ودورها الهام في تعزيز التعلم، والتشجيع على البحث والابتكار في مجالات التكنولوجيا المستقبلية كالذكاء الاصطناعي".
وأضاف الحربي أن هذه المسابقة ستدعم ظهور نماذج متميزة من أبنائنا الطلبة، من خلال أفكار ومشاريع تساعد في الاختراعات المستقبلية، بما يسهم في بناء جيل مبدع ومتطور تكنولوجياً، مثمناً التعاون بين الوزارة ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للروبوت والرياضة اللاسلكية لدعم هذه المسابقة وتطويرها.

فرق من جميع مناطق المملكة

يشار إلى أن البطولة تقام تحت شعار (لنربط العالم Connecting The World)، بمشاركة فرق من جميع مناطق المملكة، بعد تجاوزها تصفيات المناطق التي أقيمت خلال الفترة الماضية عن بُعد.
 وسجل فيها مايزيد على 280‪0 فريق من جميع المناطق، فيما سيدخل الفائزون ضمن المنتخب الوطني في معسكر تدريبي خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في النهائيات العالمية التي ستقام في بنما من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل.
وتهدف البطولة إلى الجمع بين الروبوت والذكاء الاصطناعي؛ لخدمة ومساعدة البشر في عملية التوصيل ونقل البضائع والخدمات اللوجستية وخدمات الإنترنت، وذلك من خلال خمس فئات، وهي: مبدعو المستقبلـ مهام الروبوت- رياضة الروبوت- فئة مهندسي المستقبل- مهام الروبوت البرمجية.

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