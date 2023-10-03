رابط التقديم.. "المنافسة" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية. اضافة اعلان





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