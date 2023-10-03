رابط التقديم.. "المنافسة" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
فأعلى للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية1- أخصائي أول تنفيذ وامتثال.
- حاصل على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص (القانون) أو ما يعادله.
- 5 سنوات خبرة في نفس مجال الوظيفة
2- أخصائي أول دراسات وخدمات قانونية.
- حاصل على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص (القانون) أو ما يعادله.
- 5 سنوات خبرة في نفس مجال الوظيفة.
3- أخصائي أول تمثيل قضائي.
- حاصل على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص (القانون) أو ما يعادله.
- 5 سنوات خبرة في نفس مجال الوظيفة.
4- أخصائي أول تحقيق.
- حاصل على درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص (القانون) أو ما يعادله.
- 5 سنوات خبرة في نفس مجال الوظيفة.
5- أخصائي اقتصادي أول.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو التخصصات ذات الصلة.
- 5 سنوات من الخبرة في مجال العمل.
- حاملي الشهادات المهنية في:
*خبير اقتصادي معتمد (الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية).
* مدير أبحاث معتمد (مجلس اعتماد مديري الأبحاث).