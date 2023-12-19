أخبار السعودية.. ربط سيارات الإسعاف بإشارات المرور و30 ألف ريال تمويل موسمي من بنك التنمية

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
لأول مرة.. ربط سيارات الإسعاف بإشارات المرور لفتح الطريق تلقائيًا
كشفت مديرة إدارة الاستجابة الموسمية والطارئة بهيئة الهلال الأحمر، عن مشروع قالت إنه سيرى النور قريبًا لتقليل مدة الاستجابة.
"ويسعون في الأرض فسادًا".. تنفيذ حكم الشرع بمواطن ارتكب عدة جرائم نكراء
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
خطوات إعادة قيد محامٍ عبر منصة ناجز 1445
أطلقت وزارة العدل منصة ناجز لتقدم مجموعة من الخدمات القانونية، منها خدمة إعادة قيد المحامين.
كيف تحصل على 30 ألف ريال تمويل موسمي من بنك التنمية؟
أصدر بنك التنمية الاجتماعية التمويل الموسمي الجديد، والذي يمد الأفراد بمبلغ مالي 30 ألف ريال فوري وبإيداع سريع، وتكون الأقساط الشهرية في متناول الجميع.
طريقة الإعفاء من رسوم الاختبارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات الإعفاء من تسديد رسوم اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
تنبيه من "شؤون الحرمين" للمعتمرين بخصوص لقاح الأنفلونزاحثت الهيئة العامة لشؤون العناية بالحرمين، ضيوف الرحمن من المعتمرين على أخذ لقاح الأنفلونزا، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
منها الرياض.. "الحصيني" يُبشّر سكان هذه المناطق باستمرار الأجواء المستقرة
بشّر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، باستمرار الأجواء المستقرة على معظم مناطق المملكة والخليج.
بعد إطلاقه .. تفاصيل أول مشروع نقل عام للحافلات يعمل بالطاقة النظيفة
أطلقت الهيئة العامة للنقل بمدينة تبوك أول مشروع نقل عام في المملكة للحافلات بمسار يعمل بالطاقة النظيفة.
حساب المواطن يكشف عن خطوات إضافة مولود جديد للبرنامج
كشف حساب المواطن عن الخطوات التي يجب اتباعها لإضافة مولود جديد وذلك للاستفادة من الدعم النقدي للمولود الجديد.
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