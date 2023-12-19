عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات إضافة مولود جديد للبرنامج

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كشف حساب المواطن عن الخطوات التي يجب اتباعها لإضافة مولود جديد وذلك للاستفادة من الدعم النقدي للمولود الجديد.

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": بإمكانك إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية: اضافة اعلان

- تسجيل الدخول إلى حساب المواطن (من هنا).

- تفاصيل الطلب.

- بيانات التابعين.

- إضافة التابعين.

- الضغط على إضافة ثم حفظ.

وأضاف: "وفيما يخص استفسارك عن برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانك توجيه استفسارك الى الجهة المختصة".

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " سلام عليكم عندي مولود متى أقدر أضيفه بحساب المواطن والضمان المطور؟".



بإمكانك إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، من خلال الرابط التالي https://t.co/9lOVCgOkzI ، وفيما يخص استفسارك عن برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانك توجيه استفسارك الى الجهة المختصة November 7, 2023

شروط إضافة مولود في حساب المواطن



التابعون الذين يمكن للمستفيد إضافتهم

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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