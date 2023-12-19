الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات إضافة مولود جديد للبرنامج

إضافة مولود في حساب المواطن
إضافة مولود في حساب المواطن
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كشف حساب المواطن عن الخطوات التي يجب اتباعها لإضافة مولود جديد وذلك للاستفادة من الدعم النقدي للمولود الجديد.
وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": بإمكانك إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:اضافة اعلان
- تسجيل الدخول إلى حساب المواطن (من هنا).
- تفاصيل الطلب.
- بيانات التابعين.
- إضافة التابعين.
- الضغط على إضافة ثم حفظ.
 وأضاف: "وفيما يخص استفسارك عن برنامج الضمان الاجتماعي بإمكانك توجيه استفسارك الى الجهة المختصة".
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: " سلام عليكم عندي مولود متى أقدر أضيفه بحساب المواطن والضمان المطور؟".


شروط إضافة مولود في حساب المواطن

لكي يتمكن المواطن من إضافة تابع في حساب المواطن الإلكتروني، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، وهي كالتالي:
- يجب أن يكون اسم الطفل مدرجًا بالأحوال المدنية في سجل الأسرة.
- أن يكون الطفل سعودي الجنسية ولا يحمل أي جنسية أخرى.
- أن يكون الوالد قام بعملية تحديث حساب المواطن لكافة بياناته وبيانات أسرته.

التابعون الذين يمكن للمستفيد إضافتهم

وأوضح حساب المواطن من هم التابعون الذين يمكن للمستفيد إضافتهم، حيث أكد أنه يستطيع رب الأسرة المتقدم إضافة جميع التابعين الذين يعولهم والذين يسكنون معه في المسكن نفسه وهم:
1.الأقارب من الدرجة الأولى (كالزوج أو الزوجة والأبناء).
2.التابع المعال قانونيًا: وهم التابعون الذين يكون لرب الأسرة المتقدم حق ولايتهم أو إعالتهم أو احتضانهم (كالوالدين والإخوة والتابع المعال).
وأوضح البرنامج أنه لا يمكن للمستفيد إضافة تابع في حساب المواطن من خلال التطبيق، ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (من هنا).


حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

مصير حساب المواطن
وعقب إيداع دفعة ديسمبر، تساءل المستفيدون حول مصير حساب المواطن، وهو ما أجاب عليه البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر".
وأشار إلى أن "هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج".

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