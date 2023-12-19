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عاجل.. "ويسعون في الأرض فسادًا".. تنفيذ حكم الشرع بمواطن ارتكب عدة جرائم نكراء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).اضافة اعلان

تنفيذ القصاص في فراج بن مغيب بن مبخوت الدوسري

 أقدم / فراج بن مغيب بن مبخوت الدوسري - سعودي الجنسية -، على الاستيلاء على مركبة بقوة السلاح وإطلاق النار عليها، وإطلاق النار بكثافة تجاه سالكي طريق عام ورجال الأمن، والتسبب بتلفيات في بعض المركبات، ومحاولة دهس أحد رجال الأمن.

القبض على الجاني المذكور

 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمت.
وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه وأن فعله يعد من أعمال الحرابة، حيث سعى في الأرض فساداً وأخاف السبيل واستعمل السلاح في جريمته وإطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين الآمنين وسلبه سيارة بقوة السلاح على سبيل المجاهرة والمكابرة، فقد تم الحكم عليه بحد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه وذلك بقتله حداً.

تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني

 وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / فراج بن مغيب بن مبخوت الدوسري - سعودي الجنسية - ، يوم الثلاثاء 6 / 06 / 1445هـ الموافق 19 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.

استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

 ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم.

 وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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