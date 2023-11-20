أخبار السعودية.. تعويضات لائحة حقوق المسافرين الجديدة وموعد صرف معاشات شهر نوفمبر

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.
نحو 520 مليون ريال تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين
سجلت تبرّعات "الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة" أكثر من 518 مليون ريال بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع على إطلاقها.
تعويضات ومكتسبات في لائحة حقوق المسافرين الجديدة.. تعرف عليها
أكد الكاتب يوسف القبلان على أن اللائحة الجديدة لحقوق المسافرين تعد خطوة رائعة من قبل هيئة الطيران المدني للارتقاء بخدمات النقل الجوي وتعزيز كفاءتها.
تنبيه من التأمينات حول موعد صرف معاشات شهر نوفمبر
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات شهريًا لعملاء نظام التأمينات.
من يتحمل ضريبة شراء الأرض.. البائع أم المشتري؟ الزكاة تجيب
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنه يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة على الأراضي.
4 خطوات لنقل ملكية السلاح عبر منصة أبشر
حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات نقل ملكية السلاح بين المواطنين "البائع والمشتري".
توضيح مهم.. هل يؤثر إدراج تابع جديد على دعم حساب المواطن؟
كشف حساب المواطن عن تأثير إدراج تابع جديد على قيمة الدعم المقدم من البرنامج.
نجاة صاحبها.. شاهد شعيب السهيل يجرف مركبة ويغرقها في القصيم (فيديو)
بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، جرت السيول المتدفقة بمنطقة القصيم، ومن شدة الجريان اجتاح السيل إحدى المركبات بصاحبها في قبة.
بشرى لهؤلاء.. موعد التقديم على الوظائف الشاغرة بكلية الملك فهد الأمنية
أعلنت كلية الملك فهـد الأمنية بمدينة الرياض عن توفر 12 وظيفة مدنية أكاديمية "رجال"؛ لشغلها بكوادر وطنية مؤهلة عن طريق التعاقد في مختلف التخصصات، وذلك على النحو التالي:
المملكة تتصدر الاستثمارات الأجنبية في مصر بـ 2.14 مليار دولار خلال عام
تصدرت المملكة دول العالم ضخًا للاستثمار الأجنبي في مصر خلال العام المالي الماضي، بنحو 2.14 مليار دولار، تمثل 21.3% من إجمالي الاستثمارات العالمية للفترة ذاتها.