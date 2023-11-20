عاجل.. أخبار السعودية.. أسقط مركبتك المهملة بدون غرامات وإنذار أحمر على الرياض و12 منطقة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر في هذا اليوم
على الرغم من موافقته ليوم الجمعة، إلا أن برنامج سكني أكد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر الجاري في الموعد المحدد.
إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمطار غزيرة على الرياض و12 منطقة لـ8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على الرياض و12 منطقة.
بـ34.2 ملم.. الشرقية تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بالمملكة
سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بين 12 منطقة بالمملكة شهدت هطول كمياتٍ متفاوتة من الأمطار أمس الأحد، حيث سجّلت 34.2 ملم في القاعدة الجوية بمحافظة حفر الباطن.
كيف تُسقط مركبتك المهملة أو التالفة عبر "أبشر" وبدون غرامات؟
أطلقت منصة أبشر، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في الأمن العام، خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين التعرّف على المراكز المعتمدة لدى منصة أبشر في مختلف مناطق المملكة.
100 يوم.. الباقي في مهلة إسقاط المركبات بدون غرامات
تنتهي المهلة التصحيحية، التي منحتها الإدارة العامة للمرور، لإسقاط المركبات دون غرامات عبر منصة أبشر، بعد 101 يوم، إذ تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.
"الشورى" يناقش تنمية ثقافة الطفل وتعزز علاقته باللغة العربية
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
الهيئة العامة للطرق تؤكد أهمية التقيّد بأبعاد وأوزان الشاحنات
أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
الكشف عن سبب التكدس المروري على طريق جدة.. وتحذير مهم
يشهد طريق جدة الرياض حالة شبه مستمرة من التكدس المروري بسبب عدم التزام بعض قائدي السيارات الراغبين في الخروج إلى الجسر المعلق بالمسارات المخصصة لهم.