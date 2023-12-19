خطوات إعادة قيد محامي عبر منصة ناجز 1445

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أطلقت وزارة العدل منصة ناجز لتقدم مجموعة من الخدمات القانونية، منها خدمة إعادة قيد المحامين.





إعادة قيد محام عبر منصة ناجز اضافة اعلان



طريقة تقديم طلب إعادة قيد المحامين في ناجز



شروط إعادة قيد المحامين



خدمات منصة ناجز للمحامين

وتتيح هذه الخدمة للمحامين الذين توقفوا عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب، إمكانية استئناف عملهم مرة أخرى، وذلك من خلال تقديم طلب إعادة قيد على المنصة، مع إرفاق المستندات المطلوبة.لتقديم طلب إعادة قيد محام في ناجز، يجب اتباع الخطوات التالية:1ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز.2ـ تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.3ـ اختيار الخدمات الإلكترونية.4ـ الضغط على أيقونة إعادة قيد المحامين.5ـ الضغط على كلمة تقديم طلب جديد.6ـ تعبئة بيانات النموذج المخصص للطلب، بما في ذلك البيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية، والعنوان الوطني، والخبرات المهنية.7ـ إرفاق المستندات المطلوبة، وهي نسخة من الهوية الوطنية، ونسخ من المؤهلات العلمية، وشهادة الخبرة المهنية.8ـ الضغط على كلمة تقديم الطلب.لكي يتم قبول طلب إعادة قيد محام، يجب استيفاء الشروط التالية:ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.ـ أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في أحد التخصصات القانونية.ـ أن يكون حاصلًا على شهادة تدريب مهني في المحاماة.ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.

1 ـ إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.

2 - الاستعلام عن المحامين الممارسين.

3 - تحديث بيانات المحامين.

4 - الحصول على شهادات التدريب في مجال المحاماة.

5 - تعد خدمة إعادة قيد المحامين عبر منصة ناجز خدمة مهمة تهدف إلى تسهيل إجراءات مزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية.





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