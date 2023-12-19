تنبيه من "شؤون الحرمين" للمعتمرين بخصوص لقاح الأنفلونزا

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حثت الهيئة العامة لشؤون العناية بالحرمين، ضيوف الرحمن من المعتمرين على أخذ لقاح الأنفلونزا، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وقالت في "إنفوجراف" نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "ضيف الرحمن.. تزداد خلال مواسم الشتاء نزلات البرد الموسمية فاحرص على أخذ لقاح الأنفلونزا واحرص على لبس الكمامات، وذلك:

للوقاية من الفيروسات المعدية

لمنع انتقال العدوى



نصائح للمرضى المصابين بالزكام والأنفلونزا في الحج والعمرة



طرق الوقاية من العدوى:



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وتنصح وزارة الصحة المرضى المصابين بالزكام والأنفلونزا في الحج والعمرة، بالآتي:الإكثار من شرب الماء والسوائل خاصةً السوائل الدافئة، للمساعدة في تهدئة السعال.التزام الراحة قدر الإمكان.تناول المسكِّنات وخافض الحرارة (ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك) وفق الإرشادات الطبية.رفع الرأس أثناء النوم باستخدام وسائد إضافية لتسهيل التنفس، ومساعدة الصدر في التخلص من البلغم.ارتداء الكمامة معظم الوقت، والابتعاد قدر الإمكان عن باقي الحجاج في المخيم لتجنب نقل العدوى بينهم.تجنب أخذ أي مضاد حيوي بدون استشارة الطبيب.غسل اليدين جيِّدًا بالماء والصابون أو بمعقم بصورة منتظمة، خاصة عند العودة لمقر الإقامة عند السعال أو العطاس، أو قبل تناول أو التعامل مع الأطعمة، وبعد استخدام دورة المياه.تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد مباشرة قدر المستطاع.استخدام المنديل عند السعال أو العطاس، وتغطية الفم والأنف به، والتخلص منه في سلة النفايات وغسل اليدين جيِّدًا، وإذا لم تتوفر المناديل، يمكن استخدام أعلى الذراع وليس راحة اليد.ارتداء الكمامات خاصةً في أوقات الزحام الشديد، وتجنب المخالطة المباشرة مع المصابين قدر الإمكان، أو استخدام أدواتهم.تجنب التواصل المباشر أو مشاركة الأدوات الشخصية مع الأشخاص المصابين بالعدوى.فتح النوافذ/ الأبواب للسماح بدخول الهواء النقي عند مشاركة مساحة مع الآخرين.طلب المشورة الطبية في أقرب مقر صحي عند ظهور أعراض (مثل: الحمى، والسعال، أو زيادة ضيق التنفس).تجنب تأدية المناسك في الأوقات شديدة الازدحام قدر المستطاع.الابتعاد عن تيارات الهواء الباردة المباشرة (مثل: أجهزة التكييف) خاصة عندما يكون الجسم متعرقًا؛ فالتفاوت الشديد في درجة حرارة الجسم يؤثر على الصحة.

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