منها الرياض.. "الحصيني" يُبشّر سكان هذه المناطق باستمرار الأجواء المستقرة

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بشّر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، باستمرار الأجواء المستقرة على معظم مناطق المملكة والخليج.





سماء صافية على معظم المناطق اضافة اعلان



الحرارة المسجلة فجر اليوم



حالة جوية ممطرة في نهاية هذا الأسبوع



سحب منخفضة مع تكون الضباب



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن حالة السماء متوقع اليوم أن تكون صافية على معظم المناطق، مع وجود بعض السحب العالية والمتوسطة على أجزاء من الشرقية وجنوب منطقة الرياض.وأضاف أن الحرارة المسجلة فجر اليوم الثلاثاء كانت منخفضة، حيث تم رصد برودة في الأجواء على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة.وبين أن أقل حرارة سُجلت هي 4 درجات مئوية في طريف، والعاصمة الرياض تسجل 11 درجة مئوية، وأعلى حرارة سجلتها جدة 23 درجة مئوية.كما توقع الحصيني أن يخف البرد قليلاً مع بقاء الأجواء باردة في الليل وطرفي النهار على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجنوبية.وأشار إلى أنه هناك شبه إجماع من نماذج الطقس على وجود حالة جوية ممطرة، تبدأ في نهاية هذا الأسبوع لكنها مختلفة في مكان غزارة الأمطار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.

في حين تظهر تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية وجازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.





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