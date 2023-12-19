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عاجل.. طريقة الإعفاء من رسوم الاختبارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اختبار القدرة المعرفية
اختبار القدرات
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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات الإعفاء من تسديد رسوم اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:
اختيار الاختبارات المسجلة.
الضغط على تسديد أسفل الاختبار.
اختيار طريقة الدفع (الضمان الاجتماعي) ثم (التالي).
ستظهر عبارة "أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق).


ربط آلي للإعفاء من سداد رسوم قياس

من جانبها، قالت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي".
وأضافت: "على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط )، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين".

اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.
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