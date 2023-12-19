لأول مرة.. ربط سيارات الإسعاف بإشارات المرور لفتح الطريق تلقائيًا

كشفت مديرة إدارة الاستجابة الموسمية والطارئة بهيئة الهلال الأحمر، عن مشروع قالت إنه سيرى النور قريبًا لتقليل مدة الاستجابة.
وقالت الدكتورة رؤى هجام، في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "مشروع ربط سيارات الإسعاف بإشارات المرور لتفتح الطريق بشكل تلقائي عند اقتراب السيارة، سيرى النور قريبًا".
وأضافت، أنه مع تحقيق هذا الربط خلال الفترة القليلة القادمة سيصل زمن الاستجابة إلى رقم قياسي.
سيارة إسعاف برمائيةإلى ذلك، انتشر مقطع فيديو في منصات وسائل التواصل الاجتماعي لسيارة إسعاف قيل إنها ستستخدم في المناطق الوعرة.
وقالت الدكتورة هجام، إن سيارة الإسعاف البرمائية "طمية" مخصصة للتعامل مع الحالات، وبخاصة في حالات الطوارئ والسيول، وتصل إلى المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها.
وأشار إلى أن هذه السيارة مصممة بمواصفات خاصة لهيئة الهلال الأحمر، وقد بدأ تدشينها خلال موسم الحج الماضي.
وذكرت أن السيارة مصممة لنقل حالتين وتكفي لعدد أشخاص، وفي المستقبل إذا تم توظيفها بشكل متكرر يمكن الاستعانة بعدد أكبر منها.
السيارة "طمية"
وكشفت مديرة إدارة الاستجابة الموسمية والطارئة بهيئة الهلال الأحمر، سر تسمية السيارة باسم "طمية"، بأنه مقتبس من اسم جبل في بريدة، وهو جبل مخروطي مسطح من أعلى، يتميز بقوته قوته، والهدف هو استغلال الاسم للترويج له،
وأوضحت أن لدى هيئة الهلال الأحمر أكثر من سيارة 33 نوعية، من بينها "طويك"، متخصص للحالات متعددة الإصابات، وأيضًا "سند" وهداج" و"ضمك".
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