أخبار السعودية.. راتب فبراير ووظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بأكثر من 11 ألف ريال

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
كم يومًا تبقى على صرف راتب شهر فبراير؟
من المنتظر أن يتم إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي لهذا لشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير، بحسب جدول صرف الرواتب لوزارة المالية.
اليوم.. انتهاء المهلة التصحيحية لإصدار "شهادة امتثال المباني"
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, عن قُرب انتهاء المهلة التصحيحية لإصدار "شهادة امتثال المباني".
براتب 11.250 ريالاً.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة بـ8 مدن
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد (101) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء.
تحذير من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على مكة والرياض و3 مناطق لـ7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
بيان لـ "الداخلية" بشأن عقوبة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مهمًا بشأن عقوبة عدم وضع لوحات ظاهرة مجهزة بكاميرات أمنية للمراقبة.
كيفية إصافة عقد الإيجار في حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن آلية إضافة عقد الإيجار للمسجلين في برنامج الدعم.
مدني الرياض يُخمد حريقًا في مصعد وواجهة جسر مشاة
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني الرياض تمكنت من إخماد حريق محدود.
تجار السموم يتساقطون.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
لخدمة ضيوف الرحمن.. افتتاح 51 كيلو مترًا من طريق جدة مكة المباشر بـ 4 مسارات
أعلن متحدث الهيئة العامة للطرق عبد العزيز العتيبي، عن افتتاح 51 كيلو مترًا من طريق جدة مكة المباشر بـ 4 مسارات لخدمة ضيوف الرحمن.