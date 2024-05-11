المنطقة الشرقية.. قرار باستحداث "بلدية الدمام" ووكالة شؤون الإسكان والتنمية

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سعياً لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية والتشغيلية لمدينة الدمام، أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، قراراً باستحداث بلدية باسم "بلدية الدمام"، على أن تكون منظومة إدارية موحدة، تشرف تنظيمياً على بقية البلديات (وسط، شرق، غرب).



وكالة شؤون الإسكان والتنمية



كما أصدر أمين المنطقة الشرقية قراراً يقضي باستحداث وكالة بمسمى "وكالة شؤون الإسكان والتنمية"، بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بضم شؤون الإسكان للأمانات، حرصاً على تحقيق أبعاد التنمية في مجالات الإسكان وتطوير الخدمات.

معالي أمين #المنطقة_الشرقية يصدر قرار باستحداث بلدية بإسم #بلدية_الدمام على أن تكون منظومة إدارية موحدة تشرف تنظيمياً على بقية البلديات(وسط،شرق،غرب)،سعياً لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية والتشغيلية لمدينة #الدمام .#أمانة_المنطقة_الشرقية pic.twitter.com/GXocgb8FB5 — أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) May 11, 2024

مدني الدمام يخمد حريقًا في مصنع دون إصابات



أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت



وعلى الجانب الآخر، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تمكنت أمس الجمعة، من إخماد حريق اندلع في أحد المصانع بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام بالمنطقة الشرقية.وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة لإخماد حريق في مصنع حديد بالمدينة الصناعية الثانية، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.وأكدت المديرية، على أهمية الصيانة الدورية للأنظمة الكهربائية في المنازل والمنشآت، تجنبًا لحوادث حرائق التماس كهربائي.وحددت المديرية أبرز 3 أسباب لوقوع حرائق التماس كهربائي، وهي التوصيلات الرديئة، وتحميل المقباس أحماًلا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.