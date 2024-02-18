تجار السموم يتساقطون.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 300 كلجم من نبات القات المخدر



ضبط مواطن لترويجه نبات القات المخدر



إحباط تهريب 240 كلجم من نبات القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



القبض على هنديين لترويجهما مادة الميثامفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

