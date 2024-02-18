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تجار السموم يتساقطون.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 300 كلجم من نبات القات المخدر

ففي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 300 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مواطن لترويجه نبات القات المخدر

وفي عسير، قبضت دوريات الأفواج على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة ظهران الجنوب، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 240 كلجم من نبات القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (240) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر

وفي منطقة مكة، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

القبض على هنديين لترويجهما مادة الميثامفيتامين

وفي الشرقية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر"الشبو"، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



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